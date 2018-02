Coke: "Nos enfrentamos a un Betis fuerte y fiable"

El próximo lunes el Real Betis viajará a Valencia para enfrentarse a un Levante que lleva tres meses sin vencer. El conjunto de Setién luchará por conseguir los tres puntos, aunque no debe confiarse de la racha de sequía granota, que puede revertirse en cualquier momento.

Coke Andújar ha considerado en los micrófonos de Canal Sur Radio que el equipo está trabajando bien a pesar de no estar reflejándose en los resultados: "Creo que a pesar de no haber sumado muchos puntos en los últimos partidos, hemos peleado cada encuentro, compitiendo en todos los partidos, aunque tal vez nos faltaba ese plus necesario para ganar y para no encajar goles que al final han resultado determinantes. El equipo ha estado peleando todos los minutos. Frente al Real Madrid o el Valencia nos hemos sentido bien en el campo. Yo me quedo con que es la primera vez que le pasa esto al equipo, y espero que sea un borrón".

El Levante pondrá todo su esfuerzo para frenar esta racha aunque no lo tendrá fácil ante un Betis que, según Coke "últimamente está haciendo mucho".

"Nosotros este lunes intentaremos no encajar mucho y hacer más de lo que hagan ellos porque lo necesitamos. Sí es verdad que estoy viendo un Betis fuerte, fiable, en las últimas jornadas, quitando el encuentro ante el Real Madrid. En su salida a A Coruña vi un partido completo", ha comentado el defensa.

El ex sevillista vivirá el encuentro como un de una forma especial, como un derbi, al igual que sus también ex sevillistas compañeros Luna, Campaña e Ivi. "Será un partido en el que tendremos que trabajar mucho para ganarlo", sentenció el granota.