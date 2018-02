La 'felicidad' de Ceballos duró ayer 28 segundos

El Real Madrid jugó ayer ante el Leganés el partido aplazado por la participación de los blancos en el pasado Mundial de Clubes, en el mes de diciembre. El choque, que se saldó con victoria madridista por 1-3, sirvió para confirmar las buenas sensaciones del equipo de Zidane en los últimos partidos y además, dejó una imagen bastante curiosa que tuvo al exbético Dani Ceballos como protagonista.

Corría el último minuto del tiempo añadido cuando Zidane decidió dar entrada a Ceballos, que sustituyó a Kovacic. El partido estaba resuelto por lo que el croata se tomó su tiempo para abandonar el terreno de juego, lo que hizo que Ceballos solo pudiera disputar 28 segundos. El cambio fue completamente innecesario, pues el partido estaba prácticamente terminado y la cara del utrerano lo decía todo.

Cabizbajo y con el gesto serio, ni siquiera corrió, solo trotó. Así ingresó Ceballos al terreno de juego. El jugador no está atravesando su mejor momento deportivo. A sus ya repetidas suplencias se sumó el 'caluroso' recibimiento que recibió el pasado domingo en el Villamarín. 'Comepipas' o 'pesetero' fueron algunas de las palabras que le dedicó una grada que aún no perdona su salida el pasado verano.

La realidad es que ese sueño de jugar en el Real Madird se está tornando en pesadilla. Ceballos no cuenta para Zidane, y el gesto de ingresarle en un partido resuelto cuando solo quedaban 28 segundos para la conclusión de este lo dejó más que claro. Además, sus gestos y su rostro no parecen demostrar esa 'felicidad' que afirmaba sentir cuando Setién puso en duda su estado de ánimo.

El tiempo pasa y no parece que la situación del jugador vaya a cambiar mucho. De ser titular y estrella de un equipo a ser ocupante habitual del banquillo en otro, ese ha sido el cambio de Ceballos, que en el mes de junio recibió el premio al mejor jugador del europeo sub 21 y que ahora, tiene que resignarse a ser el plan C de su entrenador.