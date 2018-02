El hijo de Denílson es verdiblanco

Denílson de Oliveira, exjugador del Real Betis, no ha olvidado aún su etapa en Heliópolis. El extremo vistió la elástica verdiblanca durante siete años y acompañó al equipo incluso en su descenso a Segunda en 2001.



El brasileño, dedicado ahora a la tertulia deportiva en televisión y al sector empresarial, celebraba hoy en Twitter el cumpleaños de su hijo, que hace hoy 3 años, publicando una foto del pequeño vestido con la camiseta del Real Betis, equipo que marcó la carrera deportiva de su padre, acompañada de emotivos mensajes.



Con estos tweets, el exfutbolista deseaba un feliz cumpleaños a su hijo y hacía pública la transmisión al pequeño de un sentimiento por el Betis que nunca ha escondido. "Hoy sé lo mucho que se preocupan y se preocuparán por mi bienestar. Que Dios me dé salud para que pueda transmitirte, hijo, todas las enseñanzas que tus abuelos me enseñaron. Felicidades hijo, te amo. Que Dios te bendiga", expresó.





hoje sei o quanto eles se preocuparam e se preocupam com meu bem estar. Que Deus me dê saúde para que eu possa passar a vc meu FILHO, todos os ensinamentos que seus avós me ensinaram... pic.twitter.com/fSkOGN71Kz — Denilson De Oliveira (@denilsonshow) 22 de febrero de 2018