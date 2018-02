El referente de Loren nunca vistió de verdiblanco

A pesar de no marcar ante el Real Madrid, Loren Morón es el jugador de moda del Real Betis.

El canterano ha entrado por la puerta grande al primer equipo, efectuando cuatro remates y marcado tres goles en tres encuentros. Sin embargo, ha reconocido en los micrófonos de Canal Sur Radio que aunque tiene la confianza del club, y a pesar de los puntos que ha proporcionado al Betis, aun necesita más confianza en sí mismo: "Luché mucho para estar aquí y gracias a Dios las cosas han salido bien. Todavía me falta la confianza en mí que yo tenía en el filial y estar un poco más liberado en el sentido del juego. Pero bueno, me tengo que ir adaptando poco a poco y creo que estoy haciéndolo bien".

El delantero se encuentra cómodo en el equipo, donde lo han acogido de buena gana, y no ha dudado en reconocer la admiración que siente por sus compañeros, de los que siempre intenta aprender.

"Todos los jugadores me apoyaron desde el primer momento que salió a la luz que sería jugador de Primera división. Desde el primer momento me siento como uno más. Por ejemplo Guardado me tranquilizó el primer día que llegó porque empezó a hablarme de sus mundiales, y me sirvió para quitarme protagonismo", dijo el marbellí.

Por su parte, aunque se sortean la titularidad por la misma posición, Loren reconoce que no ve a Castro como rival, sino como compañero: "Con Rubén Castro me llevo bien, al igual que con todos los demás compañeros. Siempre es bueno aprender de los mejores y Rubén es un buen ejemplo, ya que ha hecho historia en el Betis y está a dos goles de volver a hacer historia en este equipo y agrandar su nombre un poco más. Para mí es un privilegio compartir cada día con él, ya que aprendo mucho simplemente con verlo entrenar y viendo las decisiones que toma, porque a veces sobran las palabras para aprender mucho".

Fuera de la plantilla, Loren ha recordado durante su intervención esta tarde en el programa de Canal Sur, que su referente siempre ha sido Raúl: "El prototipo de delantero centro, al que más admiro es a Raúl. Siempre lo he admirado porque es un delantero muy listo en el área. Un jugador que siempre ha estado donde tenía que estar para hacer gol. Siempre lo he admirado, desde chiquito".

Respecto al encuentro del próximo lunes ante el Levante, el canterano ha mostrado la ilusión y ganas del conjunto por regresar con los tres puntos.

"Aquí tanto yo como todos pensamos por el equipo, en que trabaje bien, y si tengo que marcar tres goles en lugar de ocho, si el equipo va bien, será suficiente para mí", concluyó el bético.