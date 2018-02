Rafa Navarro busca salidas

La ebullición actual de la cantera bética, con un interesante rebrote que encabezan Loren, Junior y Francis, cuenta también con un lado oscuro. Y es que Quique Setién no sólo cuenta activamente con la hornada costasoleña -amén del delantero marbellí y el carrilero diestro de Coín, el zurdo es nacido en Santo Domingo, aunque criado en tierras malagueñas-, sino que ha dado su sitio a Sergio León y tiene en un altar deportivo a Joaquín y Fabián, todos formados igualmente en Los Bermejales. No ocurre lo mismo con Rafa Navarro (23), muy a su pesar el 'patito feo' de los escalafones inferiores verdiblancos, una situación que ha colmado la paciencia del saltereño. Tanto es así que el lateral y sus asesores están buscando soluciones para que su carrera, prometedora hasta hace seis meses, no se estanque.

ESTADIO Deportivo ha podido constatar que los representantes de Rafa Navarro tienen órdenes de activar todas las alternativas factibles que permitan al diestro jugar algo de aquí a final de temporada, ya que sus perspectivas en Heliópolis no son nada halagüeñas. Tanto es así que el aljarafeño, que disputó el curso pasado 1.288 minutos (repartidos en dieciocho partidos de Liga, en los que marcó dos goles y brindó otras tantas asistencias), acumula hasta la fecha sólo 242 (en dos duelos del campeonato regular y otros dos del K.O.). De hecho, está sentenciado desde que su discreta actuación ante el Cádiz en la vuelta de dieciseisavos le costara una sustitución al descanso y un ostracismo absoluto desde entonces (30-11-17).

Como todavía quedan mercados abiertos (China, Rusia, Bulgaria o Polonia, por ejemplo), Rafa Navarro tiene preparadas las maletas por si surge alguna oportunidad. En caso contrario, propondrá en verano una desvinculación ventajosa para todos, pues tiene contrato en vigor hasta 2020, o bien una cesión que de verdad le permita foguearse en la elite y crecer, como ha ocurrido con su amigo Fabián, que volvió para ser importante. El de Salteras no descarta emigrar, llegado el caso, en pos de la ansiada continuidad.

Hasta tres propuestas sin materialización

Rafa Navarro vivió un cierre de la ventana invernal de transferencias bastante frustrante. Y es que el lateral derecho, consciente de que su situación en el Betis no pintaba bien (con Barragán y Francis por delante), puso todo de su parte para encontrar una salida en Segunda división que le garantizara los minutos que necesita.

En un primer momento, se habló de que acompañaría a Narváez en el Córdoba, si bien la llegada al club califal de Luis Oliver y su deseo de hacer fichajes rimbombantes agotó casi todo el límite salarial. Tampoco hubo un acuerdo con el Albacete, donde ya milita a préstamo César de la Hoz, aunque los manchegos apenas asumían un porcentaje reseñable de su ficha. En el Sporting, donde Miguel Torrecilla era su principal valedor, existían prioridades en otras demarcaciones.