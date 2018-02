Aparcado el futuro de Adán

Para el próximo verano se esperan movimientos en la portería del Betis. Dani Giménez acaba contrato en junio y Antonio Adán, hasta la fecha titular indiscutible bajo palos, ya sabe de boca de Lorenzo Serra Ferrer que no le van a presentar una oferta de renovación de su contrato, que expira un año después que el de Giménez, en 2019.

Pese a la incertidumbre que ello pueda generar en el seno del vestuario, principalmente por el papel relevante que tiene el mejoreño en el equipo, Quique Setién ha pedido que se aparque cualquier tipo de especulación al respecto. "Entiendo que Adán tiene un año más de contrato y su situación es como la de otros jugadores que están igual. También podéis preguntarme por Dani Giménez, que acaba este año. Hay muchas situaciones con jugadores en las que estamos a la espera de tomar decisiones. En el caso de Adán no hay ninguna decisión que tomar, tiene un año de contrato", zanjó el preparador heliopolitano, que secundó la decisión del vicepresidente deportivo de no ampliar la vinculación del meta mejoreño más allá de 2019.

Con todo, Setién quiso dejar claro que está "encantado" con su portero. "Me parece que está trabajando muy bien. Está afectado porque él es el jugador al que le meten los goles y está preocupado. Yo trato de liberarlo de esa responsabilidad, porque los goles no son culpa del portero ni de la defensa, es de todo el equipo. Es verdad que se refleja más en él porque es el portero. Estoy muy contento con su trabajo, su actitud, su compromiso y el trabajo que hace todos los días. Tiene contrato y no contemplo otra cosa. El club no ha hablado seriamente con él. De este tema ni de otros temas, sobre todo hasta que vaya finalizando la temporada", añadió el santanderino.