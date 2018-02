Betis Deportivo-Villanovense (1-2): La bisoñez hunde aún más al filial

El Betis Deportivo se dejó remontar en las postrimerías ante el Villanovense, quedándose con la miel en los labios por segunda jornada consecutiva y anclado en zona de descenso a Tercera. Y eso que la insistencia y mayor calidad heliopolitanas obtuvieron recompensa al poco de la reanudación, si bien la falta de sentencia, a medias por la impericia local y por la brillante actuación del meta Leandro, dio vida a los serones, eficaces en el cuarto de hora decisivo para llevarse un triunfo sufrido.

Salió revolucionado el filial, asustando con vertiginosas transiciones que no pudieron apuntillar Liberto y Abreu nada más arrancar por culpa del meta extremeño, muy atento. En el 8, una cabalgada de Pozo hasta la línea de fondo se transformó en un centro peligroso que se paseaba por el área pequeña sin que Uche lo remachara. Seis minutos más tarde, el madrileño se erigía en pasador y Aitor en el decepcionado receptor al que le faltaron centímetros para conectar a bocajarro el remate. Por su parte, el cuadro serón trataba de apretar arriba a los heliopolitanos, aunque apenas se aproximaron a pelota parada y en una contra de Dieguito (antes de retirarse por una lesión fortuita de rodilla) que abortaría la zaga local.

El partido lucía vistoso y entretenido, con ciertas alternativas y cada uno con su estilo. Con todo, el Betis Deportivo acentuaba su dominio paulatinamente, hasta el punto de que sólo echaba en falta un poco de precisión para engordar el capítulo de ocasiones, ya que sus aproximaciones morían en la frontal. Hubo que esperar al 33 para ver la primera clara, de nuevo con Leandro como protagonista: paradón para enviar a córner el zurdazo a quemarropa desde el suelo de Carlos Blanco.

A nueve del intermedio, Diego Sánchez pidió penalti de Nacho, que le estorbó a la hora de aprovechar un pase de la muerte de Carlos Andújar, aunque sería un espejismo, pues seguían siendo los de José Juan quienes merodeaban con mayor frecuencia el gol. Uche, que se fabricó una gran acción personal, no midió su servicio a un Aitor que lo esperaba en una zona inmejorable. Tampoco logró su objetivo Pozo a renglón seguido, pero la más clara sería de Uche en el 41: pase larguísimo de Jaime Garijo a Roberto Abreu, eficaz de primeras para Raúl, si bien Leandro, en una parada típica de balonmano, despejaba a bocajarro. No quería entrar la pelota para los verdiblancos. Para abrochar esta fase, Aitor estrellaba una falta en la barrera, al tiempo que Liberto no pudo ajustar bien su lanzamiento desde el semicírculo.

En la reanudación, mayor agresividad de inicio del Villanovense, que intensificó su presión alta para hacer daño al filial en su salida. Con todo, sería de nuevo el Betis Deportivo el que desató las hostilidades a los cinco minutos: jugadón individual enorme de Aitor Ruibal, que se fue de varios rivales para regalar el tanto a Uche en el segundo palo, pero el meta serón emergía de nuevo para despejar a córner. Se resarciría entonces el '11', que cabeceaba junto al palo el medido centro de Abreu. La lata se abría pronto, gracias a la inercia del primer periodo.

Tocaba estirarse a los visitantes, ya de manera obligada. Lo intentaron por la izquierda con la pujanza de Andújar, aunque anduvo más cerca la sentencia. Otra penetración hasta la cocina de Aitor con pase de la muerte a Uche, que remató fuera a quemarropa, muy forzado por los centrales. En el 60, tanto anulado a Javi Barrio por falta sobre Dani Rebollo, que había detenido el cabezazo de Diego Sánchez a saque de falta de Curro. Fue un acontecimiento aislado, pese al cambio de tornas en cuanto a posesión. De hecho, al lanzamiento alto de Kamal respondería el Betis Deportivo con una dejada de Aitor para que Liberto, algo escorado, disparara al 'muñeco' en el mano a mano con Leandro (70´).

Tuvo, no obstante, la igualada Dani Muñoz en un cabezazo abajo a centro de Diego Sánchez que atajaría Dani Rebollo. Un serio avisó que trató de compensar José Juan Romero con cambios para tener más la pelota y, si fuera posible, apuntillar. Pero no 'mataban' los heliopolitanos, con lo que se saldrían con la suya los extremeños a doce del epílogo: centro desde la derecha de Arroyo que deja pasar Dani Muñoz para que Curro, libre de marca, la cruce a la red. El 1-1, incluso, obró el lógico efecto anímico, pues sufría mucho con los servicios laterales un filial replegado ante un oponente crecido.

Así, en el 82, Dani Rebollo evitaba el gol a bocajarro de Dani Muñoz, aunque, en la continuación de la jugada, Pozo derribaba en el área a Andújar. Tapia engañaba luego al meta local desde los once metros para materializar una remontaba impensable un rato antes. Apenas quedaba tiempo, por lo que los hispalenses se fueron arriba con más corazón de cabeza ante un cuadro serón que tiraba de oficio. Leandro, inconmensurable con los pies, evitó el 2-2 ante Iván Navarro, que recibió un gran pase interior de Nacho pero no pudo superar el último escollo. Tampoco Julio Gracia y Uche a la desesperada.

Ficha técnica:

Betis Deportivo: Dani Rebollo; Pozo, Carlos Blanco, Nacho, Redru; Jaime Garijo (Hinojosa 74´); Aitor, Kaptoum (Iván Navarro 84´), Abreu (Julio Gracia 68´), Liberto; y Uche.

Villanovense: Leandro; Arroyo, Javi Sánchez, Javi Barrio, Tapia; Pajuelo (Dani Muñoz 69´), Kamal; Jacobo (Curro 46´), Annunziata, Dieguito (Carlos Andújar 11´); y Diego Sánchez.

Árbitro: Pérez Peraza (tinerfeño). Roja al míster serón, Iván Ania (73´). Amarillas a los locales Liberto, Carlos Blanco, Aitor y Pozo, y a los visitantes Arroyo, Javi Sánchez y Tapia.

Goles: 1-0 (51´) Uche; 1-1 (78´) Curro; 1-2 (83´) Tapia, de penalti.

Incidencias: Unos 1.000 espectadores en el campo 1 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol de Sevilla, con 60-70 hinchas visitantes.