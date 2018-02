En Francia piden un cambio Neymar-Boudebouz

No llegó en las mejores condiciones. De hecho, una lesión le lastró las primeras semanas, incluso meses. Pero en los últimos encuentros el mediapunta argelino está ofreciendo un nivel importante, hasta el punto de que le ha ganado la partida a Cristian Tello.

De calidad tecnica sobrada, Ryad Boudebouz ha sido protagonista en estos días no sólo por el rendimiento que está ofreciendo, también por un artículo de un conocido columnista de la prestigiosa revista especializada France Football, el periodista Nabil Djellit.

En él, Nabil pide un cambio 'a pelo' de Neymar, la estrella del líder de la Ligue 1, el PSG, por el jugador bético, al que echan "de menos", reza el texto.

A colación de los rumores sobre una posible vuelta del brasileño a España, Nabil argumenta que desde la marcha del ex del Montpellier, la liga francesa se ha quedado huérfana de jugadores técnicos."Sólo debatiremos sobre el traspaso del ex del Barcelona a su campeonato en caso de que Boudebouz vuelva a la Ligue 1 en el mismo movimiento. Nos divertimos mucho con Neymar, pero a nivel de gestos técnicos puros, no está mucho más presente de lo que lo estaba Ryad".

Al bético aún le quedan muchos por ver.