Levante-Real Betis: A encarrilar el tren de la ilusión

Por enésima vez en las últimas semanas, al Betis se le presenta un atractivo tren al que debe subirse de una vez por todas. La derrota ante el Real Madrid, por muy presupuestada que estuviera, truncó la racha de tres triunfos que perseguían los verdiblancos, obligados ahora a reinventarse por las bajas y la confluencia de tres partidos en siete días.

Una semana clave que definirá, por el escaso margen de maniobra posterior, el objetivo heliopolitano. Pero habrá que ir paso a paso, conquistando estación a estación. Y la primera, esta noche en el Ciudad de Valencia. El calendario, con excepciones puntuales como la próxima visita a la capital del Turia (el domingo venidero), parece haber dado una tregua, si bien los de Setién precisamente flaquearon en la primera vuelta en la misma llanura.

El santanderino, por cierto, habrá de refrescar el once y puede que el sistema, tras no llegar a tiempo los tocados Jordi Amat y Andrés Guardado. El ajuste, si no se decanta el míster bético por otra de sus revoluciones, pasará por dar entrada a Javi García, bien junto a Fabián en la parcela ancha o bien completando atrás la línea de tres.

En este caso, Camarasa relevaría al internacional mexicano, aunque tampoco sería descartable que, como otras veces, Junior oficie de central zurdo, ingresando Durmisi en el carril izquierdo y el muleño en el doble pivote. El buen momento por el que atraviesan Joaquín y Boudebouz descartaría a priori la entrada de hombres infrautilizados como Tello, pero todos deberán dosificarse con vistas a los inminentes encuentros frente a Real Sociedad y Valencia, con lo que el de Sabadell o Sergio León albergan opciones de partir de inicio.

Tampoco ha de confiarse Setién, que bien haría aplicando la máxima que abandera públicamente de 'partido a partido', pues ganar al Levante brindaría al Betis la codiciada séptima plaza.