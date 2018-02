Sergio León: "¿Europa? Hay que ir partido a partido"

Sergio León vio puerta por segunda semana consecutiva, cerrando el marcador ante el Levante, su noveno gol en Liga, mostrando su satisfacción por los tres puntos a la finalización del encuentro a los micrófonos de Gol. "Trabajamos duro para esto. Era un partido dificil, en el que el Levante está ahí luchando abajo. Había que salir fuerte. Tuvimos suerte en el primer gol, pero ahí estaba un compañero para rematar, y luego en un saque de puerta hicimos el 0-2", manifestó el de Puente Genil, que valoró el séptimo puesto que alcanzan los béticos y sus opciones europeas: "Al final lo importante son los tres puntos. No tenemos que obsesionarnos e ir partido a partido. Tenemos una semana complicada".

El atacante bético explicó la dedicatoria de su gol. "Fran (Ballesteros, miembros de los servicios médicos) me cuida mucho y me quiere. Me trata un problema del talón que tengo hace tiempo. Falleció un familiar suyo y qué menos que dedicárselo", sostuvo.