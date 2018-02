Setién: "La victoria es merecida porque hemos jugado mejor"

Quique Setién se mostró "feliz" por la victoria en un partido que sabían que "no iba a ser fácil".

- ¿Qué conclusiones saca del encuentro?

- Es verdad que hemos controlado muchos aspectos del juego, pero el Levante también ha tenido un par de ocasiones en la primera parte en las que podrían haber marcado y otras en la segunda que podrían haber terminado también. Es cierto que nosotros tuvimos oportunidades de hacer más, a parte de los dos goles; especialmente en la fase final del partido tras el segundo. Es cierto que la victoria es merecida; creo que hemos sido superiores y como conclusión o detalle el hecho de haber mantenido la portería a cero, que también es importante para nosotros, y ver cómo se van consolidando chavales.

- ¿La jugada del segundo gol está ensayada?

- Sí lo está. No recuerdo en que partido ya tuvimos unas opción similar. Ha salido bien y a veces no. El pase de Adán es extraordinario, no tienes que arriesgar el balón sacándolo desde atrás; un solo paso y te plantas en la portería rival. Felicito a Adán y también a la finalización de Sergio; es un gol que nos da muchas cosas. Una alternativa más que siempre es conveniente tenerla.

- ¿Hará rotaciones el jueves?

- La realidad es que estamos bien situados para Europa, pero la opción de que podamos perder contra la Real y el Valencia está, y descolgarte. Entonces tampoco vas a descender; hay que ir con mesura, disfrutar de los partidos. Hemos tenido momentos de brillantez con el balón y hemos salido de atrás complicando las cosas a un equipo que está herido. Francamente hemos jugado bien en muchos momentos; lo ideal es olvidarnos de la clasificación y disfrutar de esto. Lo que me estoy fumando es de buena calidad, parece ser. La realidad es que tenemos una plantilla corta, pero todos son importantes. A nadie le gusta quedarse sin jugar.