Setién: "No me preocupa en absoluto lo que diga Montella"

Setién: "No me preocupa en absoluto lo que diga Montella"

Quique Setién ha pasado por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol para repasar la actualidad del club verdiblanco con la mente puesta en el partido de mañana ante la Real Sociedad, que se disputará en el Benito Villamarín a las 19:30 horas.

La rueda de prensa comenzó con el recuerdo de Quini, tristemente fallecido: "Ayer fue un día muy triste para muchos. Cuando yo era un crío jugué contra él cuando estaba retirándose. Siempre mantuve una relación con él extraordinaria, era una muy buen persona. Como futbolista no le vamos a descubrir, ya sabemos lo que hizo. Lo que siento es haber perdido a una persona extraordinaria, dejó mucho al mundo del fútbol. Es una pérdida dolorosa, inesperada. Quiero mandar mi pésame a la familia y a todo el mundo del sportinguismo. Espero que quede en el recuerdo el testimonio de una gran persona".

Cuestionado sobre si cree que el Betis tiene una plantilla corta, Setién ha argumentado: "Uno nunca sabe cuando puede sacar ventaja o si las circunstancias te van a favorecer o no. Todo lo que se habla en una semana se difumina cuando saltas al campo. En el campo somos once contra once y todo puede pasar. La realidad es que por números somos una plantilla corta pero hablamos de jugadores profesionales. Afortunadamente, todas las perspectivas que nos trazamos al principio de la temporada se están cumpliendo. Yo tenía en la cabeza, igual que el club, hacer progresar a los chavales para que se incorporaran y luego hacer un seguimiento exhaustivo, entrenar por nosotros permanentemente, unas veces unos, unas veces otros. Hemos tenido un permanente contacto con José Juan durante todo el año para ver la progresión de los chavales"

Las sonadas técnicas de Marcos Álvarez con los jugadores: "Uno siempre trata de buscar alternativas, Marcos tiene su propia iniciativa. Cada uno en su parcela tiene libertad para tomar decisiones hacer cosas, y todo lo que sea ayudar para que el estado de ánimo del equipo esté alto y más después de buenas rachas como estas, en las que el equipo no solo está ganando sino que está jugando bien, pues el ambiente es extraordinario, esto ayuda mucho. Lo ideal es mantener este clima de trabajo cuando las cosas no van bien y esto lo hemos mantenido. El comportamiento de todos es extraordinario".

Sobre las declaraciones de Montella, Setién no ha querido dar importancia al asunto: "No soy adivino. Siempre seré respetuoso con las opiniones de los demás. Soy una persona cauta, no sé si será posible eso o no, ni me preocupa. Quizás al final de temporada tengamos que hablar de esto, pero ahora no me preocupa en absoluto lo que diga Montella".

Jugadores como Tello o Camarasa no están teniendo protagonismo: "Todos los futbolistas son importantes, yo no me caso con nadie. Tello o Camarasa también son jugadores que ahora no están teniendo mucho protagonismo, me duele mucho que ahora no tengan tantas oportunidades. Yo tengo una regla, no voy a regalar nada a nadie que no haga méritos por encima de otro compañero. Juegan los que trabajan y se lo merecen. Luego hay momentos que por las características de un jugador pues va a jugar o tener más protagonismo. Yo me guío por las sensaciones que transmiten los jugadores, por lo que yo entiendo. Mis argumentos son de peso cuando tomo decisiones, siempre vemos los vídeos de los partidos y tomamos decisiones correctas, aunque el tomar decisiones cuesta algunas veces. Cuando tomo decisiones pienso las cosas con mucho detenimiento".

De terminar séptimo, el Betis tendría que disputar hasta tres rondas previas para acceder a la fase de grupos de la Europa League, ¿Firmaría Setién esta situación?: "Pues depende como terminemos. A todos nos encantaría tener esas espectativas. Sería un problema por comenzar tan pronto la temporada, comenzaríamos en julio y terminaríamos en mayo. Tenemos que pensar en el día a día, nada más. No se si esto sería positivo o negativo a largo plazo. Desde luego el entusiasmo, las ganas y la satisfacción que nos va a producir conseguir un hecho como ese es muy grande pero ya veremos si esto es bueno o no".

La climatología está marcando el partido. La Real llegará el mismo día y durante el encuentro podría llover: "No me gustaría ganar el partido porque la Real no pueda llegar. Tendríamos que jugar un lunes, o darles otro día para que lleguen. No se como les puede afectar llegar el mismo día de partido. La climatología está afectando, aquí está lloviendo, en San Sebastián nevando. No pasa nada porque caiga un poco de agua".

Por último, Setién ha hablado sobre el estado físico de algunos de sus jugadores: "Hay varios jugadores que están con molestias, vamos a tener que forzar alguna situación. Andrés (Guardado) no está en la convocatoria, está trabajando en el gimnasio y lo vamos a reservar. A Amat seguramente lo recuperaremos, a ver. Joel (Campbell) ya está entrenando, pero le falta ritmo. Los demás están todos bien".