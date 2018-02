Tosca se hace hueco en el Benevento

La de Alin Tosca fue una de las cinco salidas que firmó el Betis el pasado mes de enero. Juanjo Narváez se marchó al Córdoba, a préstamo, para volver más maduro; y José Carlos, Nahuel y Felipe Gutiérrez, para no regresar; pero el futuro del rumano, que salió a préstamo sin opción de compra, está muy en el aire en estos momentos.

La realidad es que con Quique Setién sólo disfrutó de 423 minutos en LaLiga, la mayoría como lateral izquierdo, y de 180 en la fatídica eliminatoria de Copa del Rey ante el Cádiz. El técnico cántabro, quien pidió a Serra Ferrer un nuevo central zurdo (acabó llegando Marc Bartra, al ponerse a tiro), sólo le convocó en las últimas jornadas por mera necesidad, por lo que parece poco probable que Tosca vaya a volver a vestir de verdiblanco.

Sí que tiene posibilidad el Betis de, al menos, recupera toda o parte de la inversión que hizo para ficharle en enero de 2017 (un millón de euros), cuando Miguel Torrecilla andaba desesperado buscando un futbolista de sus características. Antes de hacerse con Tosca, lo intentó sin suerte con Marc Muniesa, Jaroslaw Jach o Abdou Diallo.

En el Benevento, sin embargo, se congratularon por haberse podido llevar cedido al rumano, quien, tras empezar en el banquillo sus dos primeros partidos en la Serie A, ante Napoli y Roma, se ha terminado haciendo un hueco en el once como central. El rumano jugó a buen nivel en la victoria de su equipo sobre el Crotone (3-2) y también participó los 90 minutos frente al Inter (2-0). Aunque Roberto de Zerbi lo tiene complicado para salvar al equipo 'giallorosi', pues es colista y está a once puntos del 17º, una posible permanencia del Benevento en la Serie A y con Tosca como titular incrementaría notablemente las opciones de que el Betis no le perdiese dinero a otro fichaje de Torrecilla.

Estadísticas de Tosca vs Crotone