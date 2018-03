Junior: "No es una posición nueva para mí, José Juan ya me puso ahí"

Junior fue una de las novedades del once del Betis, acompañando a Bartra y Mandi en la línea de tres defensas. "Es una posición que no es nueva para mí, José Juan me ha puesto mucho ahí. Pero la cabra tira al monte. He tenido dos ocasiones, pero tendré que trabajar para meterlas", dijo tras el partido el dominicano.

El verdiblanco se las tuvo durante el partido con Canales. "Es un jugador muy bueno. Es fuerte, inteligente, rápido, y he intentado lidiar con él y creo que lo he podido aguantar", ha admitido.

Por último, el lateral ha reconocido que dejar la portería a cero es una gran noticia: "Es importante sumar, aunque todos queríamos ganar. Mientras mantengamos la portería a cero, es más fácil conseguir la victoria".