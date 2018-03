Setién: "Doy por bueno el empate"

Quique Setién ha comparecido en sala de prensa tras el empate a cero cosechado ante la Real Sociedad. Así analizó el cántabro el encuentro: "Ha estado bastante igualado, nos hubiese gustado controlarlo más, pero hemos jugado contra un buen equipo, que tiene recursos y calidad. Hemos tenido más ocasiones, pero doy por bueno el empate. Ha sido un partido con alternativas, atrevido, que lo que sorprende es que hayamos quedado 0-0. Estoy satisfecho, no contento, porque me hubiese gustado ganar porque hicimos un gran esfuerzo", ha admitido.

Preguntado sobre el debut del portero rival, Miguel Ángel Moyá, el técnico verdiblanco ha dicho: "Es muy buen portero, viene trabajando, conoce LaLiga, ha hecho dos o tres intervenciones muy buenas, no sé si Toño hubiese hecho lo mismo, pero ha estado arropado. Han hecho un buen partido y él también".

En cuanto a si al equipo le ha faltado atrevimiento en los últimos metros, Setién ha explicado: "Creo que sí hemos sido atrevidos. Hemos lanzado a la presión a nuestros carrileros. Es verdad que no ha sido fácil porque ellos han tenido el balón y hemos tenido que correr tras él. Es verdad que sí nos ha faltado precisión y velocidad con el balón, pero lo achaco a la presión que han ejercido ellos".

Pocas rotaciones en el día de hoy: "No he notado falta de intensidad. Ha habido jugadores que han hecho un esfuerzo enorme. Se ha notado el día menos de descanso. Si analizáis un poco, teníamos muchos jugadores lesionados. Esto es un lastre que vamos a acusar con el tiempo. Hay jugadores a los que nos gustaría darle más descanso, pero no podemos. Esto es un tema que tendremos que gestionar con mucho cuidado".

Habrá más rotaciones ante el Valencia: "Hoy he traído a jugadores del filial porque no teníamos más. Fabián estaba con amigdalitis. Hemos estado a punto de no contar con él. Esto nos pasa con Guardado, con Amat, que ha estado con molestias. Al Valencia le podemos hacer daño pero ellos tienen un día más para descansar que nosotros. Intentaremos lidiar con eso".