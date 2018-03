Fabián conquista la 'ciudad eterna'

Fabián Ruiz es, en estos momentos, el máximo exponente de una emergente generación de canteranos béticos que empieza a hacerse sitio en el primer equipo, haciendo olvidar poco a poco a Dani Ceballos y compañía. La notable temporada que está firmando el palaciego ya despertó en los últimos meses el interés de varios equipos españoles y extranjeros, hasta el punto de que su continuidad en Heliópolis llegó a ponerse en entredicho.

Sin embargo, una ronda de reuniones entre el club y sus representantes (de la agencia 'You First Sports') deparó el último día del mercado invernal su mejora y ampliación del contrato del '6', ligado ahora hasta el 30 de junio de 2023, con lo que su cláusula pasa a doblarse y su libertad se eleva a los 30 millones de euros. Una cifra bastante respetable, pero, al parecer, no lo suficiente para espantar a los pretendientes más pudientes del talentoso mediocampista.

De hecho, el prestigioso diario italiano Il Corriere dello Sport añade a la nómina a la Lazio, que podría hacer caja en verano con un mediocentro de perfil muy similar, el serbio nacido en Lleida Milinkovic-Savic (que lleva 11 goles y seis asistencias en 34 partidos este curso), invirtiendo parte de lo recaudado en comprar a Fabián.

De esta forma, el bético habría conquistado completa la 'ciudad eterna', pues la Roma fue uno de los clubes que más rondaron al zurdo, habida cuenta de que Monchi era partidario de comprarlo mientras costase solamente 15 kilos. Además, el Inter, el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético, el Southampton o el Stoke City valoraron seriamente la incorporación del palaciego.

El citado rotativo se deshace en elogios hacia Fabián, considerando los 30 millones actuales de su cláusula -hablan ellos de 27- como un montante razonable, por lo que el próxima ventana de transferencias prometer ser también movida.