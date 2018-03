Mariló Montero explica el porqué de su inversión en el Betis

El pasado mes de diciembre el Real Betis Balompié publicó su nuevo mapa accionarial tras poner a la venta las acciones de Manuel Ruiz de Lopera y Luis Oliver, que suponían más del 51% del capital social bético.

El objetivo era diversificar el capital y evitar que se concentrara en pocas personas, bajo la premisa de un "Betis de los béticos".

"Queremos que el mayor capital social del club quede repartido entre el mayor numero posible de béticos", aseguró Ángel Haro, presidente del club el día en que se aprobó la venta.

En este contexto, fueron muchos los que invirtieron, adquiriendo un tope máximo del 3% de los títulos, como el capitán de la plantilla verdiblanca Joaquín Sánchez (2%), Lorenzo Serra Ferrer (1%) o el expresidente bético Manuel Ruiz de Lopera (0'8%).

También se conoció la noticia de que la presentadora Mariló Montero y el periodista Carlos Herrera habían invertido 1 millón de euros en el Betis soportando algo menos del 1% del capital social.

La presentadora ha aclarado en Europa Press cómo tomaron la decisión de invertir en el club sevillano. La razón fue su hijo, reconocido bético. "Nos recomendó porque es empresario, es gestor en una empresa de consultoría. Vas viendo cómo va creciendo y me gustan las propuestas que me hace", comentó la presentadora, que ha reconocido su pasión por el equipo sevillano.

"Es verdad, soy bética desde que me casé, o sea en las arras llevo el escudo del Betis ahí metido y la verdad que tengo un hijo que es bético hasta las trancas y es idea de mi hijo, sin duda. Es un amante del Betis. Me dijo 'mamá es el momento'. Soy del Osasuna también, que no se ofendan en Navarra. El Betis es verdad que tengo una inclinación preferencial y queremos que el club se reforme para que tenga un buen entrenador y que los jugadores estén bien potenciados para que los resultados vayan mejorando", concluyó Montero.