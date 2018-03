Joaquín, como si el tiempo no hubiera pasado

Cuando Joaquín repite en cada intervención pública que se siente mejor que nunca a sus 36 años no es sólo una apreciación personal, sino una certeza que adquiere, incluso, el refrendo matemático. Porque, más allá de sensaciones propias o ajenas, el rendimiento del capitán verdiblanco ha alcanzado límites históricos, tanto en cuanto no tiene parangón lejos de Heliópolis. Y no solamente por la confianza de Quique Setién, pues el cántabro ha premiado el gran momento del ´17´, indispensable para vertebrar el juego ofensivo de los heliopolitanos.

Para encontrar un Joaquín que hubiera jugado a estas alturas de temporada más encuentros completos de los 14 que acumula el portuense, que fue sustituido en el minuto 77 en el Ciudad de Valencia y que disputó únicamente los últimos 21 contra la Real Sociedad, aunque volverá al once en Mestalla, hay que remontarse a su anterior etapa en verdiblanco. Así, también firmaba catorce apariciones sin ser sustituido en la entrega número 26 de la 07/08, si bien no superaba ese listón desde la 05/06, en la que se despidió del Betis para ser traspasado al Valencia. Entonces, llevaba 17 duelos íntegros a estas alturas, guarismos que mejoró los ejercicios inmediatamente anteriores (18, 23 y 19, respectivamente). Hace nada más y nada menos que tres lustros, la época de mayor apogeo de un extremo que dio el salto a la selección española y se llegó a consolidar en la ´Roja´. Doce temporadas más tarde, Joaquín puede volver a acercarse a unas cifras que, con la veintena apenas estrenada, entraba dentro de la lógica. Camino de los 37, el mérito se antoja enorme.

Una vez emigró, la competencia también fue mayor en Valencia, Málaga y Fiorentina. El gaditano, además, aumentaba los dígitos de su edad y, teóricamente, se acercaba al declive de su carrera, aunque el regreso a casa y su reciente renovación hasta 2020 parecen haberse convertido en una pócima de la eterna juventud que rezuma estadísticas para los anales. Incluso, tiene doce jornadas por delante para batir récords. Por ejemplo, si empezase y terminase los doce choques que restan de la 17/18, elevaría a 26 la nómina de duelos completados, lo que habría mejorado únicamente en tres ejercicios (34 en la 03/04, 29 en la 02/03 y 27 en la 05/06), todos ellos con la camiseta del escudo de las trece barras.

Ya con los catorce compromisos disputando noventa minutos más el alargue ha superado el registro de varias campañas en su cómputo global, como son los casos de la pasada (donde sólo pudo jugar enteros seis), la 15/16 (9), la 14/15 (7), la 13/14 (4), la 12/13 (10), la 11/12 (7), la 09/10 (8), la 08/09 (12) y la 06/07 (13). Además, con 1.956 minutos en el torneo de la regularidad, mejora con bastante margen todavía el recuento final de los cursos 16/17 (y casi de la 15/16), 14/15, la 13/14, la 11/12 y la 09/10.

En realidad, el promedio que lleva, contando los descansos y otras ausencias, es de más de 78 minutos por jornada, lo que supone una proyección que le permitiría rozar los 3.000 minutos (2.973 si calcase lo firmado hasta el momento). Esa barrera la superó sólo en los mejores años de su carrera (entre 2002 y 2006). Pero es que no es ningún tópico: el tiempo parece no haber pasado para Joaquín, el ´hombre milagro´ de un Betis que camina con paso firme hacia un mes de mayo en el que, por fin, reverdecer laureles.