Jorge Molina: "Claro que llevo al Betis en el recuerdo"

Jorge Molina está siendo una de las piezas claves del Getafe esta temporada. Junto a Ángel forma una gran dupla, que está llevando al Getafe a ser una de las revelaciones de la temporada. El jugador habló en una entrevista para El Mundo en la que se refirió a distintos temas, como su paso por el Betis o sus estudios universitarios.

Jorge Molina jugó seis años en el Betis donde vivió cosas muy importantes. El jugador no olvida su paso por el equipo verdiblanco y así respondió cuando fue preguntado por ello: "Claro que llevo al Betis en el recuerdo, he vivido dos ascensos y he podido jugar en Europa. Un partido en el Villamarín es un espectáculo"

Esta temporada el de Alcoi ha encontrado a una gran pareja de ataque con Ángel. Entre ambos han sumado 18 goles. Esta dupla recuerda a la que formó en el Villamarín con Rubén Castro. Molina no los ve igual, pero si que le gusta jugar con Ángel: "Son diferentes. Con Rubén estuve seis años en el Betis, éramos compañeros de habitación... Aquí Ángel hace muchos desmarques, también me entiendo bien"

El delantero también recordo una anécdota curiosa, el incidente ocurrido con su regalo de despedida del Betis: "Me hicieron una especie de figura con el 19 y el escudo, muy bonita. Me la dejé en el coche y, con el calor, cuando volví estaba destrozada"

Por último Molina ha hablado de un tema realmente interesante, la importancia de los estudios en la vida del futbolista. Jorge Molina es una voz autorizada, ya que tiene dos carreras y los cursos de entrenador y director deportivo. El futbolista lo reivindicó de la siguiente manera: "No somos mayoría, pero hay muchos que tenemos nuestra carrera, que nos gusta aprender y estudiar. Yo siempre he tenido claro, por mis padres, que lo primero era eso y luego el fútbol. Me decían que de lo que iba a vivir era de lo que estudiara. Y además este deporte se acaba pronto, hay que tener algo para el día de mañana"