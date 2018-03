Mandi: "Nos gustaría quedar por delante del Sevilla"

Aïssa Mandi es uno de los jugadores que más minutos acumula esta temporada. El central argelino, que ha concedido una entrevista a la revista France Football, cree que la confianza que le está dando Setién es fundamental para mostrarse mucho más seguro y regular que la pasada temporada. "Mis primeros seis meses en el Betis fueron complicados, porque era la primera vez que dejaba mi ciudad, Reims. Además, en lo deportivo, cambiamos dos veces de entrenador, el director deportivo también se fue... Setién ha cambiado muchas cosas en el grupo, y siento su confianza. Vine a España para codearme con este tipo de entrenadores, que juegan a la pelota, pero que también confían en su vestuario. Aunque juegues mucho, nunca estás seguro de estar en el campo el siguiente fin de semana", asevera.

En cuanto a su rendimiento, Mandi destaca: "Esta temporada estoy mejor; soy mucho más regular. Mi temporada es buena; juego mucho y me encanta. Estoy entrenándome muy duro. Y, colectivamente, está yendo bien, así que genial... Pero la temporada no ha terminado".

Para el internacional argelino, ser sextos no es una prioridad, aunque sí confiesa que le "gustaría quedar por encima" del Sevilla. "Hablamos mucho de Europa, pero no era el objetivo de partida. Ahora estamos ahí, con calidad en el juego y en una buena forma. Entonces... ¿por qué no? Pero Europa no es un objetivo en sí mismo. Nos gustaría acabar mejor clasificados que el Sevilla", concluye el central.