Bartra: "Pitó peligro; creo que era gol legal"

Marc Bartra y Simone Zaza han sido los jugadores que han hablado en los micrófonos de beIn Sports al finalizar el choque entre Valencia y Betis. Ambos han sido dos de los protagonistas del partido. Al jugador bético le anularon un gol de forma polémica y el italiano volvió a ver puerta después de varios meses.

Bartra salió golpeado en un lance de juego y quedó lastimado. El catalán fue preguntado por esta cuestión, pero era la menor de sus preocupaciones: "Sí, son cosas del fútbol, no es nada, duele más la derrota".

El Betis ha caído después de dos victorias seguidas fuera de casa. La derrota ha dolido por el buen estado de forma en el que venía el equipo verdiblanco, pero Bartra confía en seguir con la buena dinámica: "Veníamos sabiendo que podíamos sacar algo de aquí, llevábamos dos partidos ganando fuera y siendo superiores. El primer gol nos ha hecho un poco de daño. En la segunda merecimos mas el 2-1 y lo intentamos. El Valencia ha hecho un gran partido. Estamos con ganas del siguiente partido, seguiremos luchando, tenemos cosas para hacerlo".

Una de las jugadas claves del partido, ha sido el gol anulado a Bartra. El tanto habría supuesto el 2-1 y podía haber cambiado el devenir del partido. El defensa verdiblanco, autor del gol creyó que no debía ser anulado: "Tengo que verlo, pero creo que era gol. No sé que pitó, peligro quizás. Yo creo que no ha habido nada en ese gol. Nos habría metido en el partido. El Valencia ha estado bien, pero marcó el partido".

A pesar de la derrota, Bartra confía en seguir en la lucha por Europa: "Lucharemos para ganar cada partido, tenemos equipo y hoy nos vamos tristes. Queríamos ganar pero no ha podido ser".

Por parte del Valencia hizo declaraciones el italiano Zaza. Habló su sequía, su gol y la forma de celebrarlo: "Los últimos meses he jugado poco, pero estoy contento del gol y con el equipo, merecemos estar en esta posición. Celebré así el gol porque me gusta".

También se refirió a la importancia de la victoria a estas alturas de la temporada: "Hacer puntos es importante. En casa tenemos que ganar todos los partidos que podamos, en la vuelta es mas difícil ganar partidos, es importante ganar en casa, como dice Marcelino".