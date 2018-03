Quique Setién: "Nos quitaron un gol determinante"

Quique Setién se mostró optimista en sala de prensa, pese a la derrota de su equipo ante un Valencia del que destacó la calidad de su plantilla.

- ¿Qué conclusiones saca?

- No nos han permitido combinar bien, nos han apretado más arriba y hemos perdido un poco la precisión y la fluidez. Un gran pase de Parejo y una finalización de Rodrigo. No sé si podríamos haber hecho algo más en esa acción, pero es una jugada de mucho mérito para ellos. Rodrigo es un jugador muy potente y muy rápido, ha finalizado muy bien. Hasta ese momento, el partido lo teníamos; había alternativas, pero no lo teníamos nada mal. En la segunda nos ha costado entrar, ellos han tenido el segundo gol y alguna jugada más. Nos han empujado mucho y no hemos estado precisos. No hemos salido con la misma intensidad o ellos han salido muy bien, no sé. Hemos tenido ocasión de llegar y también hemos concedido.

- ¿Cómo ha visto el gol anulado a Bartra?

- Hemos marcado un gol que nos hubiera metido en el partido y que nos lo han quitado. Ha sido una acción determinante, porque eso les hubiera comprometido. Estábamos bastante bien, llegando con claridad y cerca del área. No es fácil, porque ellos se defienden bien en el área y luego salen a la contra; nos hubiera dado opciones de un empate o algo más. Esto es lo que hay, una acción que nos podría haber metido en el partido pero tampoco lo quiere utilizar como una disculpa. El Valencia, seguramente, ha sido mejor que nosotros.