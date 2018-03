Bartra: "Lo he visto 20 veces y es gol válido"

Marc Bartra no daba crédito a la decisión del árbitro de anularle el gol conseguido ante el Valencia. El jugador ya dijo tras el choque que le parecía gol legal.



Más tarde, el futbolista dejó un comentario en las redes sociales más elocuente si cabe. "Lo he visto 20 veces y me parece un gol válido por todos lados", señalaba el central catalán del Betis.



Además, el zaguero espera con impaciencia al VAR, que se utilizará en España desde la temporada próxima. El futbolista tiene una buena experiencia en la Bundesliga. "Con el VAR en Alemania estábamos todos más tranquilos porque ayuda mucho más a los árbitros. Son jugadas muy rápidas que cuesta mucho decidir", concluyó.