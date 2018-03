Javi García: "En verano habría firmado estar así"

De vuelta a la titularidad en los tres últimos encuentros, Javi García no pone excusas a la última derrota ante el Valencia, pasando de puntillas por el arbitraje, y se centra ya en el importante tramo del calendario que se abre para los verdiblancos.

"Fuimos a Mestalla a intentar ganar, como en todos los campos, pero sabíamos que iba a ser complicado. Empezamos bien, con personalidad y ocasiones, pero los goles nos dejaron tocados y el Valencia se creció. Por momentos fuimos dueños del balón y jugamos en su campo bastante tiempo, aunque es difícil hacerles gol", explicó el centrocampista en los medios del club, donde se refirió a la polémica acción del gol anulado: "Puede pitar falta o no, pero aunque Loren toque al portero, ese balón es de Bartra. Si lo da por válido, podríamos haber apretado los últimos minutos, pero de nada sirve ya lamentarse. Hay que poner la mente en mejorar y sacar el partido en Vitoria".

Ante el Alavés, el próximo lunes, comienza una serie de seis partidos que, en opinión del murciano, marcarán el devenir bético de aquí a final de temporada. "Ahora llega un tramo del calendario muy importante ante rivales que están en nuestra misma situación. En la primera vuelto no nos fue muy bien, pero el equipo ha mejorado muchísimo con y sin balón, con una madurez que al principio no tenía. Esas jornadas ante rivales directos pueden marcar un poco nuestro final de temporada y nos van a decir si vamos a llegar al mes y medio final con opciones reales de pelear por Europa, pero yo creo que el equipo está mejorando partido a partido, con paciencia para cocinar los encuentros", insistió el ex del Zenit.

"La mitad de la tabla está muy apretada, con muchos equipos peleando ahí por acercarnos a Europa. Eso dice que no es fácil ganarle a nadie, pero si nos preguntan a todos en verano, podríamos haber firmado la posición donde estamos ahora, peleando por meternos en Europa, que sería muy bueno para el club", añadió el pivote, con los cinco sentidos puestos en el siguiente compromiso liguero: "Nos espera un partido muy difícil ante el Alavés, que está en un gran momento desde que llegó Abelardo, y tenemos que ir a conseguir tres puntos que nos mantengan en la lucha".

En el plano personal, además, Javi García dio "gracias a Dios" por haber dejado atrás las molestias de espalda que le tuvieron "cinco o seis semanas bastante mal" y que mermaron su rendimiento, obligándole a jugar "con molestias" que le tenían "un poco mosqueado". Ahora, recuperado su papel protagonista, el muleño se siente "feliz" en Heliópolis, donde espera echar raíces: "Estaba ya un poco cansando de estar fuera de España. Los últimos meses fueron bastante complicados, llegué a mi límite y mi cabeza no daba para más".