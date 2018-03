Serra: "¿Jugar en Europa? Creo que podemos hacerlo"

Parece una palabra tabú. De hecho, Quique Setién, muy dado a hablar abiertamente de todo en sus comparecencias de prensa, la suele evitar pronunciarla, algo que ha propiciado que desde distintos sectores se le tilde de "poco ambicioso". Seguramente, no obstante, lo que quiera conseguir el técnico cántabro sin hablar de Europa es no cargar con una presión extra a su plantilla. Es algo que está ahí, accesible, y, acercándose la recta final de la temporada, Serra Ferrer sí se ha atrevido a señalar que el Betis tiene posibilidades reales de disputar una competición continental la próxima temporada. Lo ha hecho en Radio Marca.

Las opciones de entrar en Europa:

"Sí, pero esto se demuestra cada día, en el trabajo. Y también en los partidos que tienes cada semana o cada tres días, según el calendario. Pero ¿por qué no? Estamos bien colocados, aún no ha venido lo que es el 'sprint final'... pero estamos cerca. Y si estamos colocados, yo tengo la creencia de que podemos hacerlo".

¿Por qué no se habla de ello abiertamente en Heliópolis?

"Por prudencia. Tampoco es una cuestión que no pensemos que lo podamos lograr o que no la deseemos. Es evidente que en el fútbol hay que tener un punto de humildad y de prudencia, y reconocer que también los otros equipos tienen estas posibilidades. Pero vamos, que yo creo que nosotros tampoco tenemos que ir a escondidas y tan de puntillas. Tenemos una buena plantilla, un buen cuerpo técnico y, si nos da estas posibilidades en el sprint final, pues tenemos que hacerlo".

La segunda juventud de Joaquín

"Yo siempre le digo, en plan de broma, que corre y juega más que cuando yo lo entrenaba, hace 10 ó 12 años. Está muy bien, en un estado de forma magnífico. Mentalmente también es muy brillante en relación a su responsabilidad: lo que transmite, cómo lo transmite... y hace una unidad en el grupo muy fuerte".

Su 65 cumpleaños

"Cuando una persona se encuentra bien, tanto en el ánimo como en lo físico, y puede transmitir todos estos valores que tiene el beticismo y conozco, pues me siento muy a gusto y muy conforme con participar".