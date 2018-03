Aragonés a Joaquín: "Tú y yo en el cuarto ahí adentro, a ver quién sale vivo"

En la noche de ayer se emitía el programa de Rodrigo Fáez beINSide, en el cual Joaquín repasó distintos temas que le concernían a él mismo. Lo primero de todo fue intentar explicar qué es el Betis para él: "Al igual que es una forma de vivir apasionadamente y disfrutarlo, también es una responsabilidad. Porque hemos vivido años muy bonitos y queremos volver a eso, entonces creo que estamos haciendo las cosas bien para poquito a poco ir alcanzando ese nivel de pelear entre los mejores y estar a la altura de lo que es este club y de lo que significa esto".

También, recordó como fue su debut: "Fue todo muy rápido. Lo viví con muchos nervios. Me acuerdo el día antes, con los compañeros. Date cuenta que ellos también 'tú tranquilo, por jugar de titular'. ¿Si sabía si iba a ser titular? Sí, porque habló conmigo Fernando Vázquez e intentaba quitarme esa responsabilidad que muchas veces. En aquellos momentos uno cae en la responsabilidad, por los nervios, por ser la primera vez. Pero Fernando Vázquez tenía una confianza tremenda en mí. Yo recuerdo que el primer día que empecé a entrenar con el primer equipo, él cada vez que me hablaba yo notaba que él confiaba en mí, y eso a mí me dio mucha tranquilidad. Y termino jugando y con aquel ascenso tan deseado".

Reconoce que la Copa de 2005 fue algo único: "Maravilloso. Además creo que los béticos lo vivimos de una manera especial porque llevábamos años sin hacer cosas importantes y aquel año pues se dio todo. Se dio el primero en entrar en zona europea y después con el premio de ganar la Copa del Rey. Entonces fue un año redondo. Fue un año redondo en lo deportivo y en lo personal. Y aquella Copa la celebramos y dio la vuelta al mundo y pasó la ITV dos o tres veces, la llevamos a todos lados (risas)".

Además, desea volver a estar inmerso en la lucha por un título con los de Heliópolis: "Sería como poner la guinda a una carrera deportiva. Ya no ganarlo, ya no disputarlo, sino tener la posibilidad de jugar para ganar un título. O sea, de que este equipo siga creciendo en lo deportivo y en lo institucional para que estemos cada año por pelear por eso, por jugar títulos, por entrar en zonas europeas, y me encantaría antes de colgar las botas estar disputando o peleando por jugar un título. Eso sería maravilloso porque es lo que deseamos todos".

En cuanto a su salida de la Fiorentina, cuenta que no fue nada fácil: "Yo ya pensé: '¿cómo puedo salir yo de aquí?' Yo tengo que hacer que este tío vea que si yo me quedo aquí, va a ser un problema para él. Y entonces en una de las reuniones que tuvimos allí pegué un puñetazo, no me acuerdo si era a una mesa o una silla, por no darle a cualquier otra persona. Yo soy incapaz de matar a una hormiga. De hecho me partí hasta el dedo, claro. No estoy acostumbrado a pegar. Y claro, ellos vieron mi situación, ya con los nervios un poquito desesperado y ahí es ya cuando Paulo (Sousa) le comenta a Gonini: 'venga, este futbolista que salga ya de aquí'".

Por último, repasaba una anécdota con Luis Aragonés durante su etapa con la Selección: "Fue en un entrenamiento, que terminamos de entrenar. Y entró Luis Aragonés y dijo 'oye chavales, en 10 ó 15 minutos nos vamos'. Claro, yo lo escuché así de lejos, y yo en plan broma, sin ninguna maldad, digo: 'de aquí no me mueve ni mi puta madre'. Y veo cómo el viejo se volvió, con el 48 que tenía, y se vino para mí con la cara desencajada y me cogió por el cuello. Y me dice: 'Tú y yo en el cuarto ahí adentro, a ver quién sale vivo de ahí'. Perdón míster, que estaba de broma. 'Te mato'. Que él me lo estaba haciendo también de broma pero claro, me cogió del cuello y todo. Y ya me cogió y me dice: 'Te mato ahí adentro' y se fue para afuera, empezamos a reírnos y yo me quedé blanco.