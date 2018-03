Así está la negociación Betis-Casillas

El Betis intentará el fichaje de Casillas. El conjunto verdiblanco está moviendo sus hilos para incorporar al exportero del Real Madrid y ha dado los primeros pasos para conocer la predisposición del arquero, que queda libre el próximo verano.

ESTADIO Deportivo ha podido confirmar la noticia que ayer adelantaba A Bola y el acercamiento que ha iniciado la entidad heliopolitana hacia su agente y hacia el propio futbolista. No es sencillo, pero en el Betis al menos quieren intentarlo.

Serra Ferrer ya ha mantenido alguna conversación con Carlo Cutropía, representante del futbolista, quien ha expuesto la situación en la que se encuentra el meta nacido en Móstoles hace 36 años.

Casillas conserva su cartel de figura mundial dentro del planeta fútbol. Su paso por el Real Madrid le confiere estatus de estrella y eso tiene mucho tirón para campeonatos emergentes como son la MLS y la Superliga de China. Igualar económicamente las propuestas que Casillas tiene de estos dos países se da por descartado, por lo que el Betis utilizará argumentos deportivos para intentar que el internacional regrese a LaLiga española.

Tanto a su agente como al propio futbolista le han hecho llegar que el Betis está montando un proyecto con futbolistas experimentados y ambiciosos como Bartra, Joaquín, Guardado o Tello más jugadores de la proyección de Fabián para instalarse entre los mejores del fútbol español.

Dos porteros de nivel

Casillas no es el único portero que acaba contrato del que está pendiente Serra Ferrer. El otro es Pau López. Con el catalán hay un principio de acuerdo, aunque Pau aún no ha descartado renovar por el Espanyol si el conjunto perico llega a lo que está pidiendo. En cualquier caso, el objetivo de Serra Ferrer es contar con dos porteros de nivel, por lo que una operación no excluye a la otra.

En cuanto a los porteros que actualmente están en nómina, Dani Giménez saldrá en verano y por Adán se escuchan ofertas otra vez. El portero mejoreño se hace a la idea de que este puede ser su último curso, aunque en los dos últimos también se barajó su marcha y ha seguido defendiendo, con notable rendimiento, la portería verdiblanca.