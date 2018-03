Canales, entre la Real y el Betis

Uno de los jugadores que más gusta a Quique Setién, y también a Lorenzo Serra Ferrer, es Sergio Canales, el centrocampista de la Real Sociedad. Ya desde el pasado verano, el jugador conoce este interés, pues figuraba en la agenda verdiblanca como uno de los nombres más destacados.

Ese interés, lejos de diluirse, se ha mantenido con el tiempo e, incluso, se ha intensificado. Hasta el punto de que, desde San Sebastián, apuntan a que el Betis ya le habría hecho llegar al entorno del jugador una primera propuesta de cara a la próxima temporada, oferta que, de momento, ha sido acogida con agrado por el jugador, que quiere sentirse protagonista por fin en algún proyecto, según desvela Diario Vasco.

Esta es la quinta temporada que lleva en la Real y sólo en la 14/15 pudo hacerse con un puesto en el once titular, con Arrasate y Moyes en el banquillo, cuando jugó de inicio 31 partidos. La 15/16 y la 16/17 estuvieron condicionadas por la grave lesión de rodilla que sufrió en el Bernabéu en diciembre de 2016, con once y siete apariciones en el equipo inicial respectivamente, y en esta ha formado de salida en once de las 27 jornadas del campeonato disputadas hasta el momento.

Canales acaba contrato el próximo 30 de junio y, de momento, en el cuadro donostiarra no han movido un dedo para presentarle una oferta de renovación. En la entidad dirigida por Jokin Aperribay están ahora más pendientes de lo que suceda con Xabi Prieto, de cuyo futuro puede depender en parte lo que suceda con el exvalencianista.

Su deseo es jugar más, por lo que en estos momentos Canales se debate entre mantener su rol en la Real u optar por buscar protagonismo lejos de ella.