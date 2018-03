Dos porteros de primer nivel para el Betis

Iker Casillas no es el único portero que acaba contrato del que está pendiente Serra Ferrer. El otro es Pau López. Con el catalán ya tiene un principio de acuerdo. No obstante, aunque Pau ha dado ya su palabra al Betis, aún no ha descartado renovar por el Espanyol si la entidad perica llega a lo que está pidiendo; como tampoco ha cerrado la puerta a seguir estudiando las jugosas ofertas que le han llegado desde fuera.

Su agente, Albert Botines, admitió a ESTADIO que la del Betis "es la opción que más gusta de las ofertas que ha recibido en España", pero en Catalunya siguen hablando de la intención del City de ofrecerle una jugosa ficha y dejarle cedido en el Girona.

En cualquier caso, el objetivo de Serra Ferrer es contar con dos porteros de primer nivel, por lo que una operación no excluye a la otra.

En cuanto a los porteros que actualmente están en nómina, Dani Giménez saldrá en verano tras cumplir contrato y por Adán se escuchan ofertas otra vez. El portero mejoreño, que se reunió con Serra recientemente, ya sabe que el club no le renovará y se hace la idea de que este puede ser su último curso, (las dos partes van a estudiar ofertas) aunque en los dos últimos veranos también se barajó su marcha y ha seguido defendiendo, con notable rendimiento, la meta bética. Adán y Casillas coincidieron cuatro años en el Real Madrid y guardan una gran relación pese a la irrupción de Mourinho en su amistad. Por eso, un posible reencuentro en el Betis tendría su dosis de morbo.