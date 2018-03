El minuto 89 del España-República Checa no se le olvidará jamás a Rocío Gálvez, por ser el momento de su debut con la absoluta.

Rocío Gálvez ya es historia del Betis. La jugadora del Féminas se convirtió el pasado lunes en la primera futbolista verdiblanca que debuta con la selección española femenina absoluta. Lo hizo en el tercer choque de la 'Roja' en la Cyprus Cup, torneo en el que hoy disputará la final contra Italia.

La central cordobesa apenas disputó unos minutos, ya que salió al campo en el postrero 89' en sustitución de Patricia Guijarro. España se impuso por 2-0 a la República Checa, gracias a los tantos de Irene Paredes en el minuto 29 y el de Alexia Putellas en el 90', tanto que llegó ya con la futbolista del Betis sobre el terreno de juego.

Este resultado metía a las chicas de Jorge Vilda en la final de este prestigioso torneo internacional, que se jugará esta tarde en Lárnaca frente al combinado italiano, a partir de las 17:00 (horario peninsular). "Fuiste subcampeona del mundo y de Europa sub 17 como jugadora bética. Y ahora te has convertido en la primera internacional absoluta del Real Betis.

"¡Ya formas parte de nuestra historia, @Galvez_Rocio!", escribió el club en su cuenta oficial de Twitter para felicitarle. Tras coronarse en 2017 en la Copa Algarve, España aspira a lucir el ilusionante valor de un plantel rejuvenecido con la entrada de la propia Rocío Galvez o de otras como Patricia Guijarro, Lucía García o Aitana Bonmatí.

"Es fiel reflejo de lo bien que se está trabajando desde sub16 para arriba", explicó Vilda. "Son jugadoras que el año pasado estaban en la sub 19, que aún tienen ese Mundial sub 20 (este agosto), y que ya están jugando de titulares con la absoluta y dan un buen rendimiento. Esto no se acaba aquí, les queda muchísimo margen de mejora todavía. Ellas lo saben y van a seguir trabajando para hacerse si cabe más grandes", agregó.