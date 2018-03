Loren: "Además de calidad, he notado la diferencia en la velocidad de pensamiento"

Loren Morón, delantero del Betis, ha repasado sus primeras semanas como jugador de la primera plantilla verdiblanca. El marbellí ha reconocido que hay muchas diferencias de jugar en Segunda B a hacer en la elite. "Además de la calidad y la técnica de los jugadores, la diferencia está en la velocidad de pensamiento. Aquí tienes a tres rivales encima muy rápido, eso es lo que más he notado. Cualquier equipo es de elite, se nota bastante, así que me toca trabajar mucho para que no se note la diferencia", ha dicho en los micrófonos de Deportes Cope Sevilla.

Así recuerda Loren su debut ante el Villarreal. "Las cosas pasaron muy rápidas, de una semana a otra pase de jugar contra el Recreativo a hacerlo contra el Villarreal. No hubo tiempo para pararme a pensar en lo que estaba pasando, a raíz del debut ya si fue cuando empecé a tomármelo con más calma. Recuerdo todo lo que me dijeron, Quique Setién me quitó presión, por suerte salió bien por los dos goles y los tres puntos".

En cuanto a su participación y si prefiere hacerlo acompañado de otro delantero o no, Loren ha explicado: "Es verdad que se está perdiendo el jugar con dos delanteros pero mientras juegue estoy cómodo. No es lo mismo jugar arropado por otro compañero que sentirte más solo arriba, pero mientras juegue, estoy contento".

El objetivo es Europa: "Yo escucho Europa y para mí son palabras mayores porque hace dos semanas estaba abajo. Sabemos que haciendo un buen trabajo y sacando los puntos estaremos luchando lo más arriba posible".

Loren, que reconoce que Raúl ha sido unos de sus referentes "por las características" que comparte con él, asegura que todavía no ha hecho "nada en Primera como para ser un 'killer'". Su padre jugó en el Sevilla, algo que ambos llevan con "normalidad". "Él jugó en el Sevilla hace tiempo pero no es algo que hablemos mucho, lo llevamos con normalidad, él lo hizo en el Sevilla y yo en el Betis, al menos los dos pudimos vivir en la misma ciudad", ha diccho sobre su padre, que le ha dado buenos consejos: "Siempre me ha aconsejado, ahora que estoy viviendo lo que él ha podido vivir me recuerda a lo que él me contaba. Ahora me está pasando a mí y por suerte esos consejos me los ha podido dar él".

La competencia en la delantera: "El equipo está muy unido, la competencia es sana y eso siempre ayuda a cualquier canterano o jugador que llegue nuevo. La competencia te hace mejor, estamos todos a un gran nivel".

Setién y José Juan: "Son técnicos parecidos, desde el primer momento Quique ha mantenido una relación con José Juan y eso ayuda. El míster lo único que pide es trabajo e ilusión".