Setién: "Igual un año te suena la flauta y te cuelas en Europa pero mantenerlo en el tiempo es difícil"

Quique Setién, técnico del Betis, ha concedido una extensa entrevista a Sphera Sports. En ella, el preparador cántabro su estilo de juego, su manera de entender el fútbol y sobre todo, su presente y su futuro de la mano del Betis.

Para el entrenador verdiblanco, practicar el buen fútbol es innegociable en su equipo, así entiende Setién el significado de jugar bien. "Tratar de tener el balón, hacer daño con él, conservarlo para evitar que el rival te haga daño a ti, entender el juego, combinar para progresar hacia delante y llegar a la portería contraria. Yo no relaciono jugar bien con ganar porque ganar tiene que llegar como consecuencia de jugar bien y ser mejor que el rival. Hay mucha gente que puede interpretar que jugar bien es meter once tíos atrás, esperar tu oportunidad, meterla y conservar ese resultado, pero a mí me gusta el balón, va en mi forma de ser. Entiendo el fútbol a través de la pelota, no para correr detrás de ella. Y la inmensa mayoría de los futbolistas, en un porcentaje altísimo, lo que quieren es el balón", explica.

Cuestionado sobre el cambio de sistema en el Betis, que ahora juega con tres centrales, el cántabro desvela sus argumentos: "No es solamente por reducir el número de goles recibidos. Es verdad que nos da mayor consistencia, pero también una salida de balón mucho más fluida y para muchos equipos es un problema que juegues con dos carrileros avanzados y metas mucha gente por dentro. No es un sistema fácil para el rival. Genera muchas preocupaciones interiores y te da mucha salida por fuera. Con Bartra en el centro, que tiene muy buen control en los pases interiores, a la hora de salir hacia adelante y en el concepto defensivo, lo hemos potenciado. Y es verdad que, a la hora de defender, las ayudas en banda nos resultan más fáciles que si el extremo tiene que bajar a ayudar y le obligamos a ser intensivo en tareas defensivas sin estar preparado para ello".

Fabián, Sergio León, Jonathan Viera, jugadores que han evolucionado muchísimo bajo su tutela: "Nosotros no nos dedicamos solamente a entrenar. Hay una labor de formación. Hay ciertos futbolistas en los que no buscamos solo el rendimiento inmediato, sino las posibilidades que tienen más allá. Y si es receptivo, acabará siendo mejor. Es muy importante que se den cuenta de lo que hacen bien y lo que no. Algunos más y otros menos, pero todos tienen capacidad de mejora. Fabián, por ejemplo, lo que ha hecho ha sido aplicarse mucho. Las condiciones ya las tenía".

El gran nivel de Fabián: "Nunca sabes hasta dónde puede llegar un futbolista, pero vas viendo cosas que te estimulan y ves cómo trata de poner en práctica al domingo siguiente cuando le has explicado un concepto. Yo creo que entiendo bastante bien el fútbol y que les puedo ayudar. Y trato de transmitírselo, a él y a todos, en cada entrenamiento".

El sello de la cantera bética con Fabián, Loren, Junior o Francis: "A los futbolistas les ves el potencial. Luego, hay muchas variables que pueden torcer la progresión de un chaval. A veces él mismo, los propios entrenadores..., pero yo a los futbolistas los veo enseguida y a los que se pueden integrar en nuestra idea, más. En cuatro entrenamientos. Los jugadores tienen que tener una idea común. Hay que asociarlos. Al principio siempre les digo: hay que ceder una parte de lo que os sentís como futbolistas para ponerla al servicio del equipo, que es el orden, la colocación y entender la idea. A partir de ahí, ya veréis como vais a crecer. Hasta los menos dotados técnicamente encuentran su sitio. Si te sitúas bien, te ofreces bien y ganas tiempo y espacio, ya verás cómo vas a poder jugar más cómodo, pero lo tienes que entender porque a veces uno cambia, entonces tú también tienes que variar tu posición. No siempre va a ser sota, caballo y rey. Y claro, los buenos futbolistas enseguida lo entienden. En el colegio qué pasaba, tú le dabas el balón al que te la devolvía, como le dieras el balón a uno que la perdía, a la próxima le mirabas y ya te girabas para el otro lado para no volver a dársela. Así era y así sigue siendo".

Los canteranos por delante de hombres importantes como Durmisi, Barragán o Rubén Castro: "Suelo ser consecuente con mis ideas y con lo que veo. Generalmente, cuando tomo ese tipo de decisiones me cuido mucho, no son caprichos. Cuando repaso los partidos, tardo seis horas en analizarlos y hago cinco o seis páginas de anotaciones. Y sé todo lo que me da un jugador y lo que me quita. Argumentos tengo. Hay jugadores que pasan fases en las que no están bien y hay otros que sí pueden estarlo. Cuando ves un chaval con cierto potencial siempre dudas, pero si necesitas dar un estímulo tiene que ser a través de ellos, más aún en una plantilla no especialmente larga como la que tengo. Siempre trato de tener una comunicación directa con los jugadores. Hay alguno que se molesta porque no juega y es normal, y yo le pregunto: ¿estás enfadado conmigo? ¿Y por qué te cabreas conmigo? ¿Estás cabreado conmigo o lo estás contigo mismo?".

La vuelta de Rubén Castro: "Rubén Castro es una leyenda aquí y su comportamiento y su trabajo, juegue o no, es extraordinario. No tengo ninguna queja, entiende bien el fútbol y sé que me va a ofrecer cosas y a meter goles cuando sale, pero no le puedo pedir como a otros que, por ejemplo, me corra once kilómetros. Porque el equivocado sería yo y no él sino lo hace".

Qué le falta al Betis para ser un aspirante cada año a Europa: "Años. Puedes conseguir un objetivo en un curso concreto porque te haya ido todo rodado, pero mantenerlo en el tiempo es difícil. Igual un año te suena la flauta, te cuelas en Europa, porque has fichado seis tíos que te han resuelto la temporada, pero de cara al futuro es muy difícil mantenerlos, como nos va a ser difícil a nosotros conservar a los jugadores que este año están destacando porque los demás equipos, que ha visto jugadores jóvenes y emergentes, no son tontos. Y de repente, cuando crees que puedes mejorar, no consigues traer futbolistas como los que se van... Nuestro argumento para convencerlos y también para que muchos futbolistas puedan venir es cómo van a disfrutar jugando al fútbol y cómo van a mejorar aquí. Esta temporada nos tiene que servir para mejorar la siguiente, manteniendo esta misma línea y añadiendo cosas que nos faltan en este curso. Creo que estamos haciendo muchas cosas bien y que se puede mirar al futuro con optimismo si hay tranquilidad y un poco de tiempo. Nosotros somos muchísimo mejor equipo ahora que a principio de temporada y hay futbolistas que han crecido exponencialmente una barbaridad y están haciendo cosas que ni ellos mismos se imaginaban que podían hacer. Un ejemplo claro es Mandi, con la capacidad bestial que ha tenido para mejorar".

Su objetivo en el Betis: "Mi objetivo es dejar un buen recuerdo el día que me vaya. Mejorar a los futbolistas y el resto dependerá del potencial que tengamos y de lo que demostremos en el campo. Hay una línea buena y espero que, con el tiempo, se valore lo que estamos haciendo. Seguramente, se valorará más el día que me vaya, porque ya me ha pasado en más sitios, pero elegir ganar o perder no está en tu mano. Lo que está en tu mano es hacer todo lo posible para ganar".