Setién: "No tengo ninguna queja sobre Rubén Castro"

Por encima de los nombres, para Setién está el rendimiento. Por eso, justifica la ausencia de hombres como Durmisi, Camarasa o el propio Rubén Castro de las últimas alineaciones: "Suelo ser consecuente con mis ideas y con lo que veo. Generalmente, cuando tomo ese tipo de decisiones me cuido mucho, no son caprichos. Argumentos tengo. Hay jugadores que pasan fases en las que no están bien y hay otros que sí pueden estarlo".

En cuanto al delantero canario, el técnico cántabro valoró su comportamiento pese al rol secundario que le ha tocado vivir en esta etapa. "Rubén Castro es una leyenda aquí y su comportamiento y su trabajo, juegue o no, es extraordinario. No tengo ninguna queja, entiende bien el fútbol y sé que me va a ofrecer cosas y a meter goles cuando sale, pero no le puedo pedir como a otros que, por ejemplo, me corra once kilómetros. Porque el equivocado sería yo y no él sino lo hace", dijo.