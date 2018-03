En vilo por Joaquín

No ha vuelto a entrenarse con el resto de sus compañeros desde que regresaran de Mestalla, su antigua casa, con un 2-0 en contra que frustra de momento el ansiado asalto a las posiciones europeas. El domingo pasado, Joaquín Sánchez completó su decimoquinto partido en lo que va de curso, aunque lo hizo al final con unas molestias musculares indeterminadas que no acaban de remitir, por lo que el capitán bético y los servicios médicos han pactado, según Radio Sevilla, que lo idóneo era someterse a una resonancia magnética que determinara el alcance de una lesión que no ha podido ser aliviada ni el lunes ni el miércoles por los fisioterapeutas, así como tampoco con el reposo del que, como el grupo, disfrutó en la jornada del martes.

El portuense teme sufrir una rotura fibrilar, con lo que todo hace indicar que, en el mejor de los casos, se perderá el encuentro del próximo lunes en Vitoria y podría descansar también, como ha ocurrido recientemente con Guardado, el sábado siguiente ante el Espanyol en casa, pues luego hay un parón por los compromisos de las selecciones que vendría de perlas al '17' para restablecerse del todo.

Esa hoja de ruta, condicionada todavía a la oficialidad de su dolencia, esconde también una realidad desconocida en lo que va de ejercicio, el mejor de Joaquín en números y sensaciones desde que se marchara de Heliópolis en dirección a Valencia, para pasar luego por Málaga y Fiorentina. Y es que el extremo verdiblanco no se ha perdido un solo compromiso oficial de su equipo esta campaña por razones médicas, habida cuenta de que se ausentó por orden de Quique Setién en la ida copera de dieciseisavos de final en el Ramón de Carranza, presenciando el choque desde el banquillo pero sin lesión alguna, al tiempo que no pudo ser alineado frente al Villarreal en la jornada 22 por acumulación de amonestaciones. En los otros 25 duelos, el gaditano tuvo minutos, actuando en 22 de ellos como titular. Únicamente tuvo una participación testimonial en LaLiga en el Bernabéu (jornada 5, con 10 minutos) y ante la Real Sociedad el jueves de la semana pasada (jornada 26, con 21 minutos). Además, tuvo trece en la vuelta contra el Cádiz, un partido ya decidido a su pesar.

Por tanto, el del lunes en Mendizorroza, a falta de confirmación, sería el capítulo 1 de la vida del Betis sin Joaquín, de una baja forzada e inesperada, mucho más trascendente de lo que cabría esperar. Porque no sólo porta el brazalete del conjunto hispalense, sino que se ha convertido en el verdadero catalizador, uno de los pocos jugadores capaces de generar fútbol combinativo en la parcela ancha, de conectar con los delanteros y de crear peligro a balón parado. Una pérdida relevante para Setién, que, como con Boudebouz, parecía haberle encontrado un hueco perfecto en su nuevo esquema, con tres centrales, dos carrileros largos y dos mediocentros, actuando el ´17´ con plena libertad por parcelas interiores para desatascar e iluminar.