Setién: "El que diga que Europa es una obligación es un adivino que no sé en qué se basa"

Quique Setién, técnico del Betis, ha comparecido hoy en sala de prensa para analizar el partido liguero del próximo lunes ante el Alavés y el resto de la actualidad verdiblanca. Durante esta semana, tanto Serra Ferrer como Ángel Haro han hablado abiertamente sobre el objetivo de Europa, algo en lo que Setién se muestra mucho más cauto.

"Me dicen o se insinúa que yo no quiero ir y no quiero ganar. Lo primero que tengo que decir es que tengo una prima importante por llevar a este equipo a Europa, lo segundo el prestigio que da. Lo que pasa es que yo no me genero expectativas y veo las cosas en presente y en futuro. Yo no descarto nada. El problema es que quien diga que tenemos que ir a Europa por obligación, ese es un adivino que no sé en qué se basa. Todos es tan difícil de valorar en su justa medida que todos podemos tener razón. La realidad es que estamos ahí, si ganamos y vamos creciendo y mantenemos esta línea de continuidad se nos presentará la oportunidad en los últimos partidos, que si los ganamos, también podremos estar ahí. Pero también pienso que se genera y se somete a una presión añadida que no ayuda ni favorece en absoluto al rendimiento. Ya sé cómo es el mundo del fútbol, pero trato de mantener una línea coherente, entrenamos con las mismas ganas e ilusión. Todos sabemos lo que nos estamos jugando", ha explicado el cántabro.

Para optar a esa séptima plaza, es indispensable lograr los tres puntos en Mendizorroza. "Veremos a ver si damos ese paso, y si no se da es porque seguramente los equipos han sido mejores que nosotros, o si no lo han sido lo han demostrado. Iremos a Vitoria a ganar, como hacemos cada partido, es lo que tratamos siempre. Y luego está el fútbol, a veces te sonríe y otras te llevas un disgusto. No me gustaría que se generasen unas expectativas desmesuradas y luego nos peguen palos si no las conseguimos. El Girona lleva 5-6 años a un nivel altísimo, que tiene jugadores que ya vienen jugando juntos desde hace tiempo, quiero decir que el éxito no tiene que ver con la historia del club", ha añadido.

Sobre las palabras de Montella ayer y la respuesta hoy de Feddal, Setién ha preferido mantenerse al margen. "Me da exactamente igual lo que diga Montella. Que se muestra simpático, me parece bien. No tengo más que decir. ¿La foto de Feddal? No la he visto, me lo han comentado, pero cada uno es dueño de hacer o decir lo que crea conveniente".

Para enfrentarse al Alavés, Setién ha confirmado la baja de Joaquín: "Ha tenido un problema muscular y, aunque no es muy importante y hay que esperar, no lo vamos a poner en riesgo. Lleva muchos partidos y muchos minutos seguidos y en este partido no vamos a contar con él".

Las dudas de Bartra y Guardado: "Guardado y Bartra no se han entrenado hoy. Marc tiene problemas en un tobillo pero no creo que tenga problemas. Andrés no termina de mejorar de sus problemas y de recuperarse al 100% y con él sí tenemos más dudas. Francis ha pasado por un proceso de fiebre, pero se ha recuperado y esperamos contar con él".

Ya queda menos para ver a Joel Campbell: "Está bastante bien, le veo cada vez mejor, es verdad que uno puede pensar que con partidos uno puede encontrar el punto de ritmo para estar en las mejores condiciones. Joel no ha ido aún convocado, pero sí ha entrenado, aunque ha hecho pocos entrenamientos de calidad que nos inviten a animarnos a ponerle. Tiene por delante a otros compañeros con más ritmo. La convocatoria va a ser justa, es posible que regrese a la lista pero trataremos de encontrar el momento para darle los minutos y vaya recuperando sus sensaciones".

En cuanto al fichaje de Pau López: "Es la primera noticia que tengo. Yo no he hablado absolutamente de nada sobre este tema. Es más, Adán tiene un año más de contrato y yo estoy contento con él. No sé si lo que sale en los medios está contrastado o no. No le echo mucha cuenta".

Sobre la rentabilidad que le saca el Alavés a sus goles, Setién ha comentado: "Nos ha pasado en varias ocasiones con algunos equipos, por ejemplo ante el Valencia. Tuvimos cuatro o cinco llegadas en los primeros 20 minutos que fueron extraordinarios. No las convertimos y ellos en su primera llegada se plantan en nuestra área y nos marcan gol. Esta es nuestra manera de jugar, no somos un equipo que nos venga bien esperar, como vimos en Las Palmas. Trataremos de identificarnos con el partido del Levante y en Coruña, donde tuvimos el balón y controlamos muy bien las contras. Alguna no controlaremos y alguna ocasión tendrán. Si nosotros podemos generar en goles todo lo que generamos por detrás y evitar que el Alavés nos las conviertan o no, dependerá mucho también".

El sistema que usará en Mendizorroza: "Llevo dándole muchas vueltas a este tema. No sólo importa la alineación, también el dibujo. En una forma podemos tener ciertas ventajas para tener más presencia en el área pero en la otra te puedes desproteger atrás. Hemos trabajado ambas cosas esta semana y aún no tengo decidido cómo hacerlo".

El Alavés de Abelardo: "La diferencia con el Alavés que nos visitó en la primera vuelta y el que ahora vemos con Abelardo es que ha cambiado estado de ánimo, tuvieron una victoria importantísima hace algunas semanas en Girona, donde perdían 2-0 y acabaron ganando por 2-3 lo que les supuso un subidón tremendo y cambiar el escenario de donde estaban y donde están ahora. Propone y hace las cosas bien, en su casa es un equipo difícil aunque ha tenido dificultades para sacar partidos adelante. Lo está haciendo bien, se ha colocado en una posición desahogada, los jugadores tienen confianza. Son dos maneras distintas de ver el fútbol, a ver si somos capaces de contrarrestar el fútbol que hacen y somos capaces de tener esa personalidad y ese buen hacer en muchos partidos que estamos teniendo. A ver si tenemos esa fortuna de marcar gol cada vez que lleguemos. Estamos en buena disposición, el equipo está bien. Creo que haremos un buen partido".