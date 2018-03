Tello, el efecto colateral del nuevo sistema

Cristian Tello no está teniendo el protagonismo que a priori podría esperarse, pero el extremo confiesa que sigue "trabajando" con las mismas ganas y "esperando la oportunidad para tener más continuidad".

En declaraciones a Radio Sevilla, el ex de la Fiorentina admitió, además, que puede ser una 'víctima colateral' del nuevo sistema del equipo. "¿Que por qué no estoy jugando tanto? Es una pregunta para el míster. Yo estoy tranquilo, estoy trabajando bien. Es el míster el que decide. Es mi primer año aquí, empecé renqueante, fui de menos a más, y ahora no estoy jugando todo lo que yo querría, pero sigo entrenando igual. Un jugador, cuando más a gusto se siente es con continuidad y con la confianza del míster. Estoy esperando la oportunidad para tener esa continuidad. Ahora tenemos muchas maneras de jugar. Jugar con dos puntas y dos carrileros a mi no me beneficia mucho, porque jugamos sin extremos, pero las veces que me ha puesto, he intentado sentirme cómodo y demostrar que también puedo jugar ahí", señaló el jugador verdiblanco, que valoró el rendimiento del equipo y sus aspiraciones.

"El año ha pasado muy rápido. Podemos estar felices, estamos en una zona en la que aspiramos a estar ahí arriba, pelear por la ilusión de estar ahí en Europa. Con un entrenador nuevo, tantos jugadores nuevos, no se esperaba una temporada así, se esperaba una temporada más de iniciación, pero las cosas han salido bien con el míster desde el primer momento y tenemos la suerte de estar ahí peleando", confirmó el jugador, que advierte que el margen de maniobra del equipo que quiere ir a Europa se reduce considerablemente. "Nosotros no solemos hablar de Europa en el vestuario, estamos concentrados en ganar todos los partidos. LaLiga está súper apretada y no nos podemos permitir fallar, y para eso tenemos que estar muy concentrados", insistió.

Para terminar, Tello recordó a su excompañero en la Fiore, tristemente fallecido la pasada semana, Davide Astori. "Fue un día complicado. Nos enteramos en la concentración, fue un shock muy grande. He compartido vestuario con él un año y medio. Que pasen estas cosas, es una tragedia muy grande. Es una pena. Y una pena no poder estar para despedirle", finalizó.