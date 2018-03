Alavés 0-0 Betis, empieza frenético

Al paso por el minuto 21, Alavés y Betis ofrecen un partido muy vistoso. En el minuto 14, Víctor Camarasa ha rematado de cabeza un centro de Francis, pero no ha sido capaz de precisar.

El partido ha comenzado frenético. En el primer minuto Loren ha cazado a la defensa del Alavés y tras su carrerón ha asistido a Camarasa, que no ha llegado por los pelos. En la acción siguiente Sobrino ha encontrado una autopista en la banda zurda del Betis y a su centro no ha llegado por poco Munir. En el minuto 5' Boudebouz ha filtrado un gran pase a Rubén Castro que no ha podido controlar el canario. También a esta acción ha tenido respuesta el Alavés en las botas de Munir. El hispano-marroquí ha voleado con la diestra desde la frontal y se ha ido fuera por poco.

Ya sabemos con qué equipo intentará Setién el asalto a un estadio que se está mostrando inexpugnable desde que llegó Abelardo. Setién sale con: Adán, Francis, Bartra, Mandi, Junior; Javi García, Fabián, Camarasa; Boudebouz, Loren y Rubén Castro.

El Alavés sale con: Pacheco, Martín, Laguardia. Ely, Duarte; Ibai Gómez, Pina, Manu García, Pedraza; Sobrino y Munir.