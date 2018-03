¿A quién iba dedicado el gol de Loren?

Loren Morón hacía el gesto de ponerse unas gafas en la celebración de su primer gol. El punta explicaba a quién iba dirigida la dedicatoria: "Antes de llegar me mandó un mensaje. Le dije que jugaba y me dijo que iba a mojar. Una vez, no dos. Le dije que iba a hacer unas gafas y para él fue".



El propio José Juan ya había desvelado la dedicatoria con un tuit:





Gracias y siga usted. Por cierto, que bueno eres chaval. pic.twitter.com/9OnuxflrrW — Jose Juan Romero Gil (@jjromero6) 12 de marzo de 2018