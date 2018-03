Javi García: "Hemos aprendido a manejar los partidos"

Javi García ha sido protagonista al lograr el segundo gol del Betis: "El gol ha venido bien, sobre todo por la victoria. Estamos ahí, peleando por Europa. Está todo muy igualado y cualquier fallo hace que te descuelgues".

El centrocampista ha celebrado que el Betis supiera manejar el partido con el marcador a favor: "En el descanso hemos comentado que nos iban a apretar. Es un campo es muy difícil. Ganar en Primera fuera de casa es muy complicado. Hemos sabido superar las dificultades que el Alavés nos ha planteado. En la primera vuelta a lo mejor no manejábamos este tipo de partidos. Fuera de casa en la primera vuelta sólo ganamos dos partidos. Contra el Levante ya dije que el equipo estaba aprendiendo a manejar los partidos. Seguimos confiando en nuestra idea de juego".

Ahora, el de Mula espera que vuelva su mejor versión: "Jugando partidos y con continuidad uno puede sacar lo mejor de sí. Este partido era idóneo para mí. He intentado hacer mi trabajo. Cuando el equipo gana todo sale mejor. Me voy contento por ese gol. Creo que he hecho un buen partido. Nos vamos contentos".

Así ha explicado su gol el murciano: "No sabía si estaba en fuera de juego. Me he visto muy solo, cuando he chutado he visto a un jugador debajo de la portería. Mandi me ha dicho que me ha hecho una buena asistencia. He tenido suerte porque me ha caído ese balón en el área".