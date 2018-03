Joaquín viaja a Barcelona para ser examinado de su lesión

Joaquín no estará hoy en Mendizorroza. El capitán verdiblanco es baja por lesión para el partido de esta noche aunque poco más se sabe sobre su dolencia. El propio Setién aseguraba en sala de prensa el pasado sábado que no iba a asumir riesgos con el portuense.

"Ha tenido esta semana un problema muscular que no es muy importante pero hay que esperar. No lo vamos a poner en riesgo, lleva jugando muchos partidos y en este no vamos a contar con él", explicó el cántabro sin dar más pistas sobre el tiempo que podría estar de baja.

Pues bien, el verdiblanco ha partido a primera hora de esta mañana a Barcelona para ser sometido a unas pruebas complementarias en su tobillo dañado, según ha podido conocer ESTADIO Deportivo. Por poco espacio de tiempo no ha coincidido con la expedición sevillista que viaja hoy hacia Mánchester.