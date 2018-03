Loren: "Las cosas me están saliendo bien"

Loren ha sido el gran protagonista del duelo con su doblete: "Las cosas están saliendo bien tanto en lo personal como en lo colectivo. Otra vez he marcado y está sirviendo para el equipo. Otra victoria que nos hace estar arriba. Hay un grupo humano increíble que se merece lo que le está pasando".

Sus dos goles llegaron con el punta al borde del fuera de juego: "No sabía si los goles eran fuera de juego. Yo he seguido para adelante y luego que el árbitro decida. Cualquier jugador de Primera decide en el mano a mano muy bien".

El delantero ha atendido a beIN y ha resumido así el choque: "Ellos aquí son un rival difícil. No había perdido aquí y ha tenido que llegar el Betis para hacerlo. Con el 1-2 nos han achuchado. El equipo ha defendido muy bien. En una contra hemos marcado y lo hemos puesto más fácil".

Dedicatoria para José Juan: "Antes de llegar me mandó un mensaje. Le dije que jugaba y me dijo que iba a mojar. Una vez, no dos. Le dije que iba a hacer unas gafas y para él fue".

Ahora, toca pensar en el Espanyol: "La semana va a ser muy corta. Hay que recuperar y pensar en el Espanyol. Para estar arriba es lo que nos toca".