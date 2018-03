Setién: "No siempre se puede ganar jugando al fútbol"

Tras la victoria del Betis contra el Alavés por 1-3, Quique Setién atendía a los medios en rueda de prensa y se mostraba conforme con el resultado del encuentro, pero no con el juego que ha desarrollado el equipo.

En primer lugar, el cántabro explicaba la entrada de Amat en el partido: "No estábamos teniendo mucho control con el balón, no teníamos la capacidad de tener posesiones largas y teníamos que defender. Hemos metido otro hombre más atrás con dos carrileros para defender mejor. Era un cambio para controlar los centros".

También, comentaba el buen estado de forma de Loren: "Loren es un chaval que a veces creo que estaba en la situación de darle la oportunidad o no, pero se dieron la circunstancias para apostar por él y no nos hemos equivocado. El año pasado estaba en Tercera y este año en Primera y a un nivel extraordinario. No solo por los goles, hace muchas cosas bien. Es joven, tiene ilusión y eso le permitirá afrontar una carrera deportiva extraordinaria. Es una apuesta por la cantera que hemos hecho con él y con otros jugadores. Tanto él como Francis y Junior han hecho un gran partido. Esto tiene mucho mérito y sobre todo por ellos. Ha sido un partido de mucha tensión y han respondido como si llevaran 10 años en Primera división. Es para hacer una reflexión".

Además, Setién admitía que no estaba demasiado contento con el juego del equipo: "Es verdad que no estoy muy satisfecho porque hemos tenido muchas imprecisiones. No hemos tenido el balón, le hemos metido muchas veces en el partido, le hemos metido en acciones que les permitían meter el balón en nuestro área y meternos en nuestro campo. Creo que tenemos un mérito enorme, hemos dado un paso enorme para saber que no siempre se puede ganar jugando al fútbol. Hemos evitado que este equipo gane, cuando todos los equipos que han pasado por aquí han perdido".

Por último, afirmaba que la afición debe estar contenta con el trabajo de sus futbolistas: "La afición ya sabemos como es. Es verdad que nos ayuda muchísimo y que ahora tiene que esta muy satisfecha con estos jugadores por el trabajo que están haciendo. Los que tengan un poco de memoria se darán cuenta del trabajo que hacen estos futbolistas y del nivel en el que están. Con las lesiones no hemos podido contar con futbolistas importantes y donde estamos es de hacer un buen trabajo. Días como hoy nos compensa este esfuerzo y este sufrimiento que hemos tenido que hacer para salir adelante".