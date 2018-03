Joaquín habla sobre Astori, la Fiorentina y Montella

El actual capitán del Betis, Joaquín, concedió una extensa entrevista a La Gazzetta dello Sport en la que repasó aspectos diferentes de su carrera, concretamente, su paso por la Firorentina. También ha hablado sobre Davide Astori, jugador recientemente fallecido con el que Joaquín llegó a coincidir en el club italiano durante la pretemporada de 2015.

Una noticia que el jugador gaditano lamentó profundamente: "Fue un duro golpe de asimilar. Era un hombre joven, saludable y controlado. A parte del recuerdo personal es una muerte que rebote y es muy mala, incluso lejos de Florencia. He hablado de ello con mis compañeros y le pedimos al médico que nos diera una explicación. Pienso en la hija de Davide y en su pareja. Vas a casa y tu mujer está preocupada de que te pueda pasar a ti. Estamos de paso, tenemos que disfrutar cada momento de la vida".

Al ser preguntado sobre su carrera, Joaquín afirmó "Estar muy feliz en este momento", destacando la dedicación que quiere esta profesión. "El fútbol requiere sacrificio y aplicación, de lo contrario no estarás arriba durante mucho tiempo. Tal vez podría haber hecho más, pero he estado jugando durante 19 años, está bien", afirmó el bético.

El extremo estuvo durante dos temporadas en Italia, donde afirma que no todo fue bueno: "Al principio dudaba porque nunca había salido de España, tengo fuertes raíces en Andalucía. En el primer año sufrí, luego me mudé cerca del Puente Vecchio y las cosas cambiaron. También en el campo todo es diferente, allí piensan mucho en la táctica. En el segundo año Montella no me vio mucho: un día en Verona, en noviembre, me pidió que me encargara de toda la banda y yo no había defendido en mi vida (Risas). Entendí que eso era lo que tenía que hacer si quería jugar con regularidad. El partido lo ganamos 2-1".

Recientemente, Joaquín se convirtió en accionista del Betis: "Compré acciones por un millón y mi esposa me hizo dormir en el salón durante una semana en diciembre por esto. Lo hice por gratitud".

Montella, su entrenador en la Fiorentina, es ahora técnico del Sevilla, el eterno rival del Betis: "Es un entrenador moderno y ofensivo. Tiene las ideas correctas a pesar de haber encajado tantos goles. Por último, Joaquín quiso mandar un recado a Montella, dejando claro que ahora es su rival: "Le deseo salud más que cualquier otra cosa, ya que juego en el Betis".