Loren, el debutante de oro del Betis

Lorenzo Jesús Morón García, hasta no hace mucho, conocido por ser el hijo del exfutbolista Lorenzo Morón Vizcaíno, el cual no jugó nunca en el Betis, pero si lo hizo en el eterno rival, el Sevilla. Además, no lo hacía metiendo goles, sino evitándolos, puesto que disputaba sus encuentros en la demarcación de central. Parece que el joven jugador del Betis ha querido llevarle la contraria en todo a su progenitor, ya que no solo juega en Heliópolis, sino que lo hace anotando goles, y de qué manera. Cinco tantos en tan solo seis partidos acumula el marbellí desde que irrumpió en el primer equipo.

Fue convocado por primera vez esta campaña el pasado tres de febrero, para el partido frente al Villarreal. Contra todo pronóstico, Loren fue titular ante el anonadamiento de toda la afición bética, que ya comenzaba a comentar entre murmullos la 'fumada' de Setién. Nada más lejos de la realidad, la apuesta del técnico cántabro le salió a las mil maravillas. Dos fueron los goles que anotó en su primer encuentro con el Betis. El primero, con un derechazo desde fuera del área, contra el que poco pudo hacer Asenjo; el segundo de cabeza tras un centro de Fabián. Al final del partido, doblete, victoria y tres puntos que se quedaron en casa.

A partir de ahí, el canterano del Marbella se ganó un puesto en el once titular, quedando fuera solamente en el encuentro contra la Real Sociedad. Por ahora, lleva seis encuentros con el primer equipo, en los que acumula cinco tantos y cada vez que 'moja' el Betis gana. Ha conseguido anotar contra Villarreal (2-1), Deportivo (0-1) y Alavés (1-3). En los encuentros que no ha marcado, los verdiblancos ganaban al Levante por 0-2 y perdían contra Real Madrid (3-5) y Valencia (2-0).

Estos números, hacen que Loren sea uno de los mejores debutantes en la presente campaña, aunque los demás le aventajen en varios meses de competición. En estos momentos es el quinto debutante de LaLiga con más goles (5), empatado con Remy, que acumula 17 encuentros entre Las Palmas y el Getafe. Solo por delante del malagueño quedan Muriel (6 goles en 22 encuentros), Jonathan Calleri (7 goles en 27 encuentros) y Paulinho Bezerra (8 goles en 27 encuentros). Todos ellos con más goles, pero también disputando más partidos, por lo que la balanza cae a favor del jugador verdiblanco debido a la media de goles por partido, ya que marca cada 97 minutos.

El único que le sigue la estadística es el delantero del Celta Maxi Gómez. El uruguayo acumula 14 goles (13 si el gol contra el Betis en el partido de la primera vuelta se lo asignan a Camarasa en propia) en 27 encuentros. Además, comenzó de la misma forma que Loren, ya que conseguía cinco goles en las primeras seis jornadas. Aunque lo hacía disputando más minutos que el jugador de Heliópolis.

Con este gran comienzo de su andadura en Primera división, Loren se coloca como el tercer mejor debutante en la historia del Betis con cinco goles en seis encuentros. Solo por detrás de futbolistas de la talla de Paquirri González (6) y Jordi Vila (7), tal como reflejaba la cuenta de Twitter @laligaennumeros.

Además, hay que destacar que se encuentra entre los jugadores de LaLiga que mejor promedio de goles por minutos posee, según indicaba Pedro Martín en su perfil de Twitter @pedritonumeros. Loren promedia un gol cada 97 minutos, siendo el cuarto en esta clasificación por delante de Messi, que lo hace cada 98. Por delante de él, se encuentran Campbell (93) y Sanabria (92), aunque ambos se lesionaron al comienzo de la competición. El único jugador que en estos momentos es mejor en esta estadística que los tres futbolistas verdiblancos es Sansone, que consigue anotar cada 85 minutos con el Villarreal.

Con estos cinco goles se convierte en el tercer máximo artillero del Betis en Liga, solo por detrás de Sanabria y Sergio León, habiendo perdido este último el puesto de titular por la irrupción de Loren en la plantilla.

Sumando estos cinco tantos a los 18 (uno en la Copa Federación) que ha anotado con el Betis Deportivo, se coloca con un total de 23 en lo que va de campaña. Parece que Setién ha acertado de lleno con la promoción de Loren al primer equipo, ya que con él sobre el campo, el Betis ha conseguido sumar 12 de 18 puntos posibles, de los cuales 7 han sido gracias a los goles del marbellí. Esto aúpa a los verdiblancos a una situación propicia para encarar la recta final de la temporada luchando por entrar en puesto europeos. Este año no van de farol en el Betis con la cantera y Loren ha llegado para quedarse.