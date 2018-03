Baptistao guarda buenos recuerdos del Betis

El delantero del Espanyol Leo Baptistao ha asegurado este miércoles que " el equipo ha madurado mucho y los jugadores han tenido personalidad para dar un paso adelante". El punta brasileño ha explicado que, en los últimos compromisos, el equipo ha " mantenido la calma" cuando se ha visto por debajo en el marcador y ha podido remontar. "Además, contra la Real Sociedad no nos crearon ocasiones directas", ha recordado. Baptistao ha insistido en la mayor confianza del vestuario: "Todos sabíamos las posibilidades que teníamos de hacer buen fútbol".

En el aspecto personal, se encuentra en una buena dinámica, con dos partidos seguidos marcando. "Me encontraba bien desde antes, pero me faltaba terminar las jugadas. Puedo ayudar al equipo dando asistencias o haciendo goles. Estoy teniendo mucha continuidad y no la echaba de menos, porque nunca la había tenido", ha bromeado.

Cuestionado por el partido contra el Betis, el atacante ha mantenido que se trata de un encuentro muy importante. "Pero no por poder estar más arriba en la tabla, sino porque siempre queremos ganar. Llevamos un buen tiempo sin perder (siete jornadas) y queremos seguir en una dinámica buena", ha apostillado. Baptistao, con pasado bético, a pesar de que tuvo que sufrir un descenso durante su paso por el conjunto verdiblanco, dice que guarda buenos recuerdos de su etapa en Sevilla y "buenos amigos" allí, pero ha advertido de la complicación del choque: " Sé lo difícil que es jugar ahí. Será un partido duro porque están en un buen estado de forma y en su campo siempre salen intensos".

Finalmente, el brasileño ha destacado el gran momento de juego de su compañero Gerard Moreno. "Es uno de los mejores arietes con los que he jugado. Nos aporta muchas cosas y nos facilita mucho los partidos. Siempre me he llevado bien con Geri, desde la pretemporada que hicimos en el Villarreal", ha apuntado.