Diez entregas del ´culebrón´ más ilusionante

Llega el tramo decisivo de la temporada, las diez últimas jornadas del campeonato liguero, y el Betis lo afronta en una posición pintiparada. Teóricamente, el calendario brinda a los verdiblancos un guiño que deberían aprovechar, pues sólo le quedarían ya Atlético de Madrid y Sevilla de entre los equipos más complicados de LaLiga. Desde la octava posición, a tres puntos de una bola extra casi segura para la Europa League -ser séptimo tendrá premio si el eterno rival queda entre los seis primeros-, cuatro del sexto y cinco del quinto, los pupilos de Quique Setién han de mejorar el 11 de 30 que firmó en este mismo tramo de la primera vuelta, pues serán, seguramente, quienes ronden o rebasen la cincuentena de unidades los que sonrían a la postre.

Además, el Betis debe dirimir todavía los averages particulares con varios rivales directos. Ya lo tiene perdido con el Villarreal y casi imposible con el Eibar (5-0), mientras que goza de ventaja (5-3) sobre los nervionenses. Queda todo en el aire con Getafe (2-2) y Girona (2-2), al tiempo que, si se terminan enganchando, peleará con Espanyol (0-1) y Athletic (0-2) para que no obtengan esa ventaja.

Otros factores determinantes serán el de la amplitud de plantilla y el de la presión. Los heliopolitanos han solucionado en el primer caso con la cantera los problemas que se han encontrado durante el curso con las lesiones de hombres importantes (Campbell, Sanabria, Feddal) en un grupo ya de por sí corto, al tiempo que la versatilidad de los futbolistas que quedan sanos y la mano de Setién alternando dibujos y propuestas resulta intenresante.

En cuanto al otro apartado, la falta de exigencia en el caso verdiblanco se antoja un plus, ya que otros modestos metidos en la pelea, como Getafe, Girona o Eibar, no tienen en sus planteles hombres tan experimentados en estas lides como ocurre en la Avenida de La Palmera. No vas más.

Tres previas si no eres quinto o ganas la Copa

El Betis, como su eterno rival y el resto de implicados en la pugna por las plazas europeas, no podrá definir su pretemporada mientras conserve opciones de clasificación, teniendo en cuenta, además, que sólo el quinto clasificado y el campeón de la Copa del Rey (a lo que únicamente aspira el Sevilla) jugarían directamente la fase de grupos de la UEL, que arranca el 20 de septiembre. De esta forma, el último de los representantes españoles en la segunda competición continental (el sexto o el séptimo, si el que gane el torneo del K.O. queda entre los seis primeros, que parece lo más probable) deberá disputar tres rondas previas (Q2, Q1 y PR), por lo que comenzarían a competir el 26 de julio (vuelta el 2 de agosto), con lo que el regreso de vacaciones sería antes.