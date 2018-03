Setién: "Fabián puede parecerse a Milinkovic-Savic"

Quique Setién ha hablado para Corriere dello Sport sobre Fabián, que desde hace tiempo figura en la lista de deseos de la Lazio. La escuadra italiana piensa en él como recambio de Milinkovic-Savic, con el que Setién ve parecidos. "Para conocer a un jugador, realmente hay que entrenarlo y no he tenido el placer de entrenar a Milinkovic, incluso si se ve desde fuera tengo la sensación de que se parece un poco a él. Volviendo a Fabián, sin embargo, creo que será esencial que comprenda que cuando llegue el momento de hacer el salto no tendrá que cambiar su actitud en el terreno de juego con el nuevo equipo. Los grandes futbolistas hacen esto. Fabián es joven, se entienden grandes cosas. Este crecimiento debe continuar incluso con otros estilos de juego, luego puede ser realmente bueno. El año pasado estuvo en Elche, en la Segunda división, sin salirse demasiado. Ahora con nuestro estilo y con lo que ha aprendido, lo está haciendo muy bien. Pero creo que todavía le falta un punto de madurez. Si me pide un consejo, le diría que se quede aquí un año o dos para completar su formación. Si hace las cosas bien, una espléndida carrera lo espera", ha explicado el cántabro.

El entrenador del Betis está encantado con Fabián: "Desde que está con nosotros, Fabián ha tenido un progreso increíble. Se está convirtiendo en un gran jugador de fútbol. Él es joven, aún no ha madurado desde el punto de vista competitivo, pero ya está muy adelantado en otros aspectos. Tiene un futuro muy esperanzador por delante. Creo que nuestra forma de concebir el juego lo ayuda, pero también debe ser capaz de adaptarse a otros sistemas. Él tiene todo para imponerse. Le gusta ser el protagonista con la pelota, sin duda es muy fuerte, tiene consistencia física. Pero es mucho más que todo esto".

Setién destaca muchos aspectos del juego del palaciego, además de apuntar su punto débil: "Tiene calidad, sabe cómo insertarse, sabe cómo imponer tiempos, se mueve bien en espacios reducidos. Yo, ahora, insisto mucho con él para mejorar el uso del otro pie, la derecha, para poder manejar mejor la pelota en todas las circunstancias. Es muy completo". Cuando le preguntan a qué futbolista se parece, da dos nombres: "¿Las comparaciones? Entre los que he entrenado, el jugador que más me recuerda es Vicente Gómez de Las Palmas. Fabián es un poco más rápido y más poderoso que Vicente, pero como entiende bien el juego, maneja bien el balón y los tiempos. Si miro el pasado, sin embargo, Glen Hoddle tal vez es el jugador que se parece más a él. Jugadores con calidad, capacidad de dictar los tiempos y la personalidad. De aquellos que nunca tiran una pelota, a pesar de la presión".