Adán: "Mi futuro no depende de la llegada de nadie"

Antonio Adán ha concedido una entrevista a La Jugada de Sevilla, de Canal Sur Radio, en la que ha hablado de su futuro. "Mi futuro no depende de la llegada de nadie, hay que valorar también a Dani. Hablé con el club para ver todas las opciones en verano. Mi deseo es continuar, pero también puedo salir estipulando un justiprecio. Yo no pedí renovar en 4 años. Tenía una promesa de Macià pero Torrecilla y el club tenían otra opinión", ha señalado el arquero, que para el próximo curso espera competencia: "No sé si es Pau u otro. Si viene será bien recibido. Es joven con proyección, ha jugado 15-20 partidos a buen nivel".

El portero verdiblanco ha reconocido que tiene problemas físicos: "Estoy jugando con molestias, haré el esfuerzo de intentar estar hasta el final de temporada. Eso sí, no me infiltro".

Preguntado por la polémica originada por los cánticos del Sevilla tras su triunfo en Old Trafford, Adán no ha querido entrar demasiado: "Respeto la forma de celebrar de cada uno, pedí disculpas cuando me equivoqué. No le doy más importancia a la celebración del eterno rival".

Adán figura en la preselección de 40 hombres de Lopetegui. "Me pone tremendamente contento estar preseleccionado aunque sé lo difícil que es estar en la lista definitiva", ha apuntado

Con respecto al objetivo del Betis, el portero espera seguir en la pelea por Europa: "Queremos devolver al equipo a la pelea por cosas que merece el club. Ahora estamos en eso. Es ilusionante, pero tenemos que ganar el sábado. El equipo está con una disposición muy buena, con una ilusión tremenda".