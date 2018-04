Dani Giménez: "En el juego aún no hemos tocado techo"

Protagonista de los últimos días, Dani Giménez repasó en Heliópolis (Betis TV) su debut en Liga y sus sensaciones de cara a los siete encuentros que restan.

- ¿Cómo se sintió?

- Tenía muchas ganas de jugar el partido, de demostrar que puedo aportar y de tranquilizar a la gente. Confío en mis posibilidades. Tengo una falta de continuidad pero con los partidos mejoraré.

- ¿Cómo fue el postpartido?

- El público fue espectacular. Lo agradezco mucho. Yo siempre he intentado ser honesto. Me quedo con el cariño. Podré tener alguna jugada mala, pero valoro el apoyo más que nada. Cuanto más me apoye, mejor me voy a encontrar.

- ¿Fue el partido más difícil de los que ha jugado aquí?

- Evidentemente, porque la Copa se vive, pero lo que nos estamos jugando ahora es más bonito. Me ha ayudado la dinámica del equipo, me arropó.

- ¿Y ahora qué?

- Estoy centrado en Girona. Son siete finales las que nos quedan. Antes del partido pensé: ´No intentes hacerlo todo bien en el primer partido, porque no te va a salir´. Pero, necesito una continuidad para hacer las cosas con las que más cómodo me siento.

- Incluso en momento de duda, la afición anima. Hasta eso ha cambiado.

- La gente confía más en nosotros. Yo lo entiendo. Esta afición es muy exigente, pero da mucho. Ellos saben que nos estamos jugando muchas cosas.

- Han llegado al tramo final en su mejor momento.

- Es más factor mental. Nosotros estamos jugando por algo precioso, estamos ilusionados, la cabeza vuela. Esta racha se verá truncada, pero lo importante será que la ilusión quede intacta. Queremos jugar en una de las mejores competiciones. Para nosotros es caché, prestigio, pero ganar todos los días es difícil.

- ¿Es éste el techo del equipo?

- El de juego, no. Muchos mecanismos se pueden mejorar. No es fácil jugar cómo jugamos y lo estamos haciendo muy bien. El momento de crecer es desde la defensa de todo el equipo. Es muy importante. Hemos encajado goles pero no por culpa de la defensa, sino por el dibujo. Es muy complicado estar abiertos. Sin embargo, el equipo se ha ido superando poco a poco hasta llegar a hoy. No hemos cambiado tanto de sistema como de mentalidad.

- Cambiando de tema, ¿se esperaba lo de Adán?

- Sabía que estaba mal. De hecho, en las últimas semanas se perdía bastantes entrenamientos y se ha precipitado bastante todo. Antonio es muy duro. Nunca se ha perdido ni un entrenamiento. Para mí, ha sido el mejor portero de la Liga, al margen de los de los grandes equipos, de los últimos años, el más regular.

- ¿Cuándo se entera?

- El día antes de la operación. Me dijo que no aguantaba más y que se iba a operar.

- Ahora a usted le esperan el Wanda, San Mamés, un derbi€

- Es un premio. Ojalá salga todo bien. Yo me centro en hacer buenos partidos. Yo no quiero pensar en mi futuro, quiero estar centrado.

- ¿Pueden estos partidos variar su futuro?

- Evidentemente, pero no quiero que eso me despiste. Quiero estar con los cinco sentidos en esto.