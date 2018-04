Setién y Europa: "No esperaba llegar hasta aquí pero hemos llegado"

Quique Setién ya no rehusa hablar de Europa. Ocupando la quinta plaza que da acceso a la Europa League, el técnico verdiblanco se ha considerado favorito para ocupar esa posición. "Por supuesto, de hecho estamos en la quinta plaza. Yo nunca he dejado de ser ambicioso en mi vida ni exigente conmigo mismo. Siempre he salido a ganar, a dar lo mejor, y no he llegado hasta aquí por no ser ambicioso. Cuando acaba un partido me pongo ya en el siguiente. Se me cae la baba viendo algunas de las acciones de mis mugadores, viendo cómo combinan... Como también les digo lo contrario. Yo no esperaba llegar hasta aquí pero hemos llegado. Hemos hecho lo mismo antes cuando perdíamos y ahora cuando ganamos. El jugador está muy ilusionado, la situación ahora es extraordinario en todos los sentidos. Ese entusiasmo hay que llevarlo al terreno de juego y que no nos entre el vértigo", ha dicho en Radio Marca Sevilla.

Sobre los rivales con los que luchará por las plazas europeas, Setién ha comentado: "No me fijo para nada en lo que hacen los rivales, los veo y los analizo cuando juego contra ellos pero nada más. Nos fijamos más en nosotros, que el rendimiento del equipo no disminuya".

De hecho, el míster bético ha admitido que sin las lesiones de jugadores importantes, el Betis podría haber luchado por cotas más ambiciosas. "Nunca se sabe, no soy de sacar conjeturas anticipadas, hay que cosas que no se pueden controlar, no sé qué hubiera pasado si Tonny Sanabria sigue con su racha de goles antes de lesionarse. Posiblemente estaríamos como el Valencia, que ha mantenido una línea de continuidad muy alta, porque es muy complicado hacerlo como Madrid, Barça y Atlético. La realidad es el nivel de forma en el que se encuentran los futbolistas".